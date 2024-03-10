20 дней в Мариуполе может получить Оскар-2024: какие шансы у украинской ленты стать лауреатом

Украинские кинотворцы продолжают рассказывать о войне в Украине силой искусства и получают хороший фидбек от международной аудитории. Победа документальной ленты 20 дней в Мариуполе на BAFTA дает основания полагать, что фильм Мстислава Чернова и Assosiated Press закрепляет свои шансы на главный приз — победу на Оскаре-2024.

Действительно ли 20 дней в Мариуполе может получить Оскар-2024, что говорят прогнозы букмекеров и с кем украинская документалка будет бороться за награду — читай в материале.

20 дней в Мариуполе: о чем фильм

Документальный фильм 20 дней в Мариуполе рассказывает о городе первых недель российского вторжения. В частности, лента много внимания уделяет обстрелам и бомбардировкам Мариуполя.

Документальность фильма заключается в фиксировании смерти горожан и кадров бомбардировки роддома, который стал печально известным на весь мир после циничного обстрела здания россиянами.

Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко приехали в Мариуполь 24 февраля 2022 года за час до начала вторжения и собственными глазами стали свидетелями ежедневного уничтожения города.

Мстислав Чернов рассказывал в эксклюзивном интервью Вікнам о первых днях в Мариуполе и съемке фильма.

Есть ли шансы на победу в 20 дней в Мариуполе: прогнозы букмекеров

Менее месяца остается до церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Прогнозы букмекеров на победу на Оскаре-2024 для украинской ленты крайне обнадеживающие.

По данным Oddschecker, 20 дней в Мариуполе может получить Оскар-2024. Фильм режиссера Мстислава Чернова выигрывает с вероятностью 59,4%. Шансы ближайшего конкурента – фильма Бобби Вайн: Народный президент – достигают 16,8%.

Фильм Вечную память чилийского производства букмекеры оценивают в 9,9%. Другие номинанты на лучший документальный фильм — Четыре дочери и Убить тигра — имеют 10,8% и 2,9% соответственно.

О чем фильмы-конкуренты 20 дней в Мариуполе

Фильм Бобби Вайн: Народный президент рассказывает о президентской кампании популярного угандийского певца Бобби Вайна против лидера длительного деспотического режима Йовери Мусевени.

Мусевени был у власти с 1986 года и изменил конституцию Уганды, чтобы позволило ему баллотироваться еще на один пятилетний срок.

Лента показывает путь Бобби Вайна в президентских выборах Уганды, его борьбу против диктаторского режима и попытки оградить угнетенных и безголосых людей своей страны от насилия силовиков и полиции, применивших силу к протестующим против режима.

Документальный фильм Вечная память рассказывает об отношениях чилийского журналиста Аугусто Гонгоры и чилийской актрисы Паулины Уррутиа.

Гонгора известен как один из активных расследователей преступлений чилийского диктатора Августо Пиночета, правивший государством в 1973-1990 годах.

Из-за болезни Альцгеймера ему становится все сложнее сохранить свою личность и заниматься документированием преступлений Пиночета, однако при поддержке жены Паулины они вместе преодолевают все трудности.

Четыре дочери — тунисский фильм, рассказывающий об Ольфе, матери четырех дочерей в Тунисе. Однажды две ее старшие дочери исчезают. Чтобы восполнить пустоту, режиссер документалки Каутер Бен Хания приглашает профессиональных актрис, чтобы компенсировать потерю для женщины, а также приближает зрителя к жизненным историям Ольфы и ее дочерей.

В фильме совмещается документальное и художественное кино

В канадском фильме Убить тигра Ранджит, фермер из Джаркханда, Индия, участвует в битве всей своей жизни, когда требует справедливости для своей 13-летней дочери, пережившей сексуальное насилие.

В Индии, где сообщения об изнасиловании поступают каждые 20 минут, а количество осужденных составляет менее 30 процентов, решение Ранджита поддержать свою дочь практически неслыханно, а его путешествие — беспрецедентно.

Сбудется ли вероятность победы на Оскаре-2024 украинского фильма 20 дней в Мариуполе будет известно 11 марта 2024 года на церемонии вручения наград.

20 дней в Мариуполе стал победителем BAFTA-2024. Читай, как создатели фильма получали награду и о речи режиссера фильма.

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