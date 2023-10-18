Могучий, благородный и успешный. 2024: год какого животного и каким он будет

Известно, что восточный гороскоп оперирует пятью стихиями. А именно: огнем, водой, металлом, деревом и землей. Каждая из них окрашена соответствующим образом.

Полный цикл календаря равен 60 годам, поэтому символы совпадают только один раз в шестидесятилетие. 2024: год какого животного — читай в материале.

2024: год какого животного

Покровителем 2024 года, согласно восточному календарю, будет Деревянный Дракон. Символ Нового года должен прийти к нам с благополучием и удачей. Ведь в странах Азии Дракон считается самым могущественным знаком.

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Покровитель грядущего года также символизирует энергию и власть. Деревянный пpeдcтaвитeль xapaктepизуeтcя дeликaтнocтью и мягкocтью в пoвeдeнии.

Когда именно год Зеленого Деревянного Дракона по восточному календарю

Уже известно, что год Дракона, согласно восточному календарю, начинается с 10 февраля 2024 года и завершится только 28 января 2025. Это время нам будет покровительствовать некое мифическое животное, которое, впрочем, многие сравнивают с игуаной.

Каким обещает быть Год Зеленого Деревянного Дракона

Так как стихия дракона дерево, то оно символизирует собой рост физический и духовный, поэтому удача и успех будут сопутствовать уверенным в себе людям, имеющим четкие и благородные цели.

Зеленый цвет, который преобладает в энергетике года, говорит об обновлении, возрождении, начале новой жизни и массе всяческих интересных событий.

Но это существо является довольно опасным. Деревянный же может приспосабливаться практически к любым, даже самым неблагоприятным условиям. И чем больше трудностей, тем больше будет дано нам сил.

В 2024 году нужно:

обращать внимание на духовный рост;

пересматривать собственные приоритеты;

отказываться от привязки к материальному;

менять образ жизни;

не бояться перемен.

Дракона очень легко разозлить, но если относиться к нему с уважением, то он должен помочь преодолеть любые препятствия и выйти из любых ситуаций целыми и невредимыми.

В чем встречать Новый год 2024

Так как Дракон не любит рутины и обыденности, лучше выбрать для этого праздника максимально яркий и притягательный наряд.

Также можно добавить интересные броши, браслеты, бусы, платье с пайетками или стразами. Так как дракон питает слабость к сверкающим вещам, к тем, кто уважит символа года таким нарядом, он будет особенно благосклонен.

Одной из традиций празднования Нового года является загадывание желания. Ранее мы рассказывали, как загадывать желание на Новый год, чтобы оно сбылось.

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