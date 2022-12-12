30+ ошибок в украинской речи, о которых ты можешь не знать — разбираем с экспертом

Твоя речь — это ты. Тем более Сократ говорил: “Заговори, чтобы я тебя увидел”. Грамотная речь — это уровень твоей образованности, твое мировоззрение, твое уважение к собеседнику, к себе, к Украине. Особенно во время войны.

Развитие украинского языка, грамотной речи — исключительно ответственность каждого из нас.

Так давай вместе над этим работать. Мы подготовили материал с типичными ошибками в повседневных разговорах. Написали совместно с экспертом — это кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Ужгородского национального университета Галина Шаповалова.

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Кофейные ошибки

С Галиной Валентиновной мы встретились в кафе, поэтому сначала говорили об еКспресо, капучІно и латЕ.

— Вероятно, под влиянием более старого заимствования експрес мы неправильно озвучиваем название еСпресо.

Кстати, кава — женский род, а еспресо — средний. В то же время, в Украине бариста нередко говорят об еспресо — он. Языковед предполагает, что это может быть под влиянием русского “кофе”.

Что касается капучІно, то правильно капучИно.

Как и чИпси, чИлі.

А вот лАте и латЕ — дискуссионный вопрос.

— Интересно касательно лате: лАте — на итальянском, а латЕ — на французском. Все зависит от того, из какого языка заимствована эта лексема. Сейчас мы уже знаем, что соответствующее название происходит из итальянского языка и означает кофе с молоком. Поэтому и подчеркиваем это слово на первом слоге, как итальянцы: лАте.

Добрий день і доброго дня

Не стоит говорить доброго дня, доброго вечора.

— Классические произведения и словари не содержат форм доброго дня, добрий вечір. Правильно — добрий день или добридень; добрий вечір или добривечір.

В то же время доброго ранку (добрий ранок) — корректно. Это устоявшиеся этикетные формулы в украинском языке.

Язык и речь

Поскольку тема публикации — грамотность, важно понимать существенную разницу между языком и речью. Неправильно говорить: у нее правильный язык. Надо — правильная речь.

— Язык — универсальный, общий, а речь — индивидуальная. Например, ошибки — речевые, а не языковые. В языке все логично, закономерно, хорошо структурировано. Мы используем ресурсы языка, чтобы высказать свое мнение, и наш выбор зависит от особенностей мышления, мировоззрения, образованности, места жительства и т. д.

Ошибки под влиянием русского языка



В речи украинцев крайне много ошибок из-за российского влияния.

— 70 лет нахождения в составе Советского Союза наложили отпечаток на нашу речь. К примеру, часто используем скалькированные единицы.

Например, так як.

— Это калька с русского языка так как, поэтому не рекомендуется ее употреблять. Украинские аналоги: оскільки, бо, тому що. Есть немало вариантов, ведь у речи — невероятное синонимическое богатство.

Ошибка Правильно згідно розкладу згідно з розкладом ярмарка ярмарок слідкувати за подіями стежити за подіями допускати помилку припускатися помилки міроприємство захід приймати участь брати участь приймати рішення ухвалювати рішення дійсне законодавство чинне законодавство підніматися вверх підніматися, іти вгору, рухатися догори відносно щодо, стосовно, що стосується говорити на українській говорити українською, по-українськи, є навіть форма “по-українському” все рівно, все одно однаково йде мова йдеться користуватися попитом мати попит явні помилки очевидні помилки

Злоупотребление заимствованными словами

Мы действительно часто и бессознательно говорим заимствованными или, скажем, “смиксованными” словами, например, міксувати. Особенно это связано с соцсетями и ИТ.

— Есть современное пособие Екатерины Городенской Українське слово у вимірах сьогодення, которое, мне кажется, полезно не только студентам, но и всем, кто работает со словом, интересуется языком. Ученая в этом труде высказывает, в частности, дельные советы, рекомендации по поводу того, чтобы не злоупотреблять заимствованными лексемами. Сейчас увлекаемся преимущественно англицизмами — это связано с социальными сетями, онлайн-ресурсами. Скіли (навички), левели (рівні), фоловери (підписники), лайки (вподобайки), пост (повідомлення)…

Но на самом деле даже слово сторіз так легко заменить на розповідь.

— Языковеды, неравнодушные носители языка предлагают синонимы к заимствованным лексемам, ищут соответствия. Например, селфі — самчик, самознімок, дедлайн — невстигайко, часоріз и так далее. Время покажет, какие из них войдут в активное употребление, а какие нет.

Галина Шаповалова подчеркивает, что в языке активно действуют словообразовательные процессы, на фоне заимствованных корней образуются новые слова, например пост — постити, менеджер — менеджерити.

— Для всех языков нормальным является усвоение заимствованной лексики, просто здесь все дело в количестве. Если можно предложить свой вариант, то почему нет? Есть много примеров славянских стран, которые заботятся о развитии собственного языка, осознают ответственность за него, например, имеют собственные соответствия английским словам.

С другой стороны, в украинский язык постепенно возвращаются “возрождаемые синонимы” (так их назвал Александр Пономарив): летовище — аеропорт, світлина — фотографія, двірець — вокзал, двозвук — дифтонг…

Не стоит злоупотреблять причастиями

На самом деле, мы часто употребляем причастия, такие как проживаючий в готелі, сидячий спосіб життя. Оптимально: гість, мешканець готелю; малорухомий, неактивний спосіб життя и т.д.

— Активные причастия настоящего времени с суффиксами -уч (-юч), -ач (-яч) имеют ограниченное употребление в украинском языке, поэтому предпочитаем существительные или несколько слов наименования.

Ударения

Возможно, ты сейчас немного удивишься, прочитав нашу таблицу с ударениями.

Неправильно Правильно мов Е ць м О вець ужгор О дський У жгородський марк Е тинг м А ркетинг ф А ховий фахов И й т Е кстовий текстов И й зазвич А й зазв И чай О бруч обр У ч кулінар І я кулін А рія й О гурт йог У рт чорноз Е м чорн О зем фольг А ф О льга чорносл И в чорн О слив однор А зовий однораз О вий мереж А мер Е жа вип А док в И падок дошк А д О шка кур Я тина к У рятина ол Е нь О лень бород А вка бор О давка

Есть одинаковые слова, в которых значение отличается по ударению, например брОня. Броня — это резервирование билетов, гостиницы (слово бронь — неправильно), а бронЯ — защитные доспехи.

Что читать о правильном ударении: двухтомный Орфоепічний словник української мови, акцентуационные словари, например, С. И. Головащука (Словник наголосів, Складні випадки наголошення), другие справочные издания.

Еще несколько конструкций

Назовем еще несколько конструкций, которые обычно люди считают правильными, однако это не так. Вот говорят прецеНдент, а правильно прецедент. Также частая ошибка в использовании військовий и воєнний. Військовий — это связано с войском, армией, воєнний — с войной. Воєнні дії, но форма военных — військова.

Неправильно Правильно вільна вакансія вакансія спускатися вниз спускатися (бо ж угору не спустишся) знижка -10% знижка 10% або просто -10%

А еще не забываем, что спагеті пишется с одной т, піца — с одной ц, а лате — с одной т.

Еще пару примеров

Есть еще несколько нюансов, на которые следует обратить внимание. Неправильно говорить: виконати робочу задачу, дати задачу. Задача — это в математике, все остальное — завдання. Что касается слова вірний, то в украинском языке оно имеет значение незрадливий. Вірний не равно правильний, зато о рассуждениях можно говорить, что они правильні, коректні, адекватні, ґрунтовні, оптимальні, глибокі. Если хотите сказать вірно, то языковед рекомендует употреблять: правильно, точно, це саме те, звичайно, погоджуюся, слушно.

Еще добавим о слове айтішник. Галина Шаповалова объясняет: в украинском языке нет суффикса “шник” для образования названий лиц мужского пола по роду деятельности.

— Считаю уместными и обоснованными рекомендации К. Городенской образовывать такие существительные с помощью суффикса ець — айтівець.

P.S. Высказанные в этой публикации соображения носят рекомендательный характер и не являются догмой. Язык имеет неисчерпаемые ресурсы для удовлетворения наших потребностей в общении, он гибкий и очень богат. Поэтому говорим по-украински с удовольствием и заботимся о развитии языка.

Кстати, недавно мы выясняли с экспертами, засоряют ли диалектизмы нашу речь.