Сколько стоит сдать на права в Украине 2025: реальный кейс обучения

Сколько стоит сдать на права в Украине 2025, тема, которая интересует многих. Сейчас эта процедура очень сложная из-за новой системы, ведь трудно “поймать” талончик на сдачу экзамена.

В материале я поделюсь своим реальным опытом, ведь получила водительское удостоверение совсем недавно — в июле 2025 года. Поэтому могу поделиться реальными данными, но нюанс — училась и сдавала экзамены в городе Черкассы. Но здесь ты найдёшь цены и на другие города Украины.

Сколько стоит сдать на права в Украине 2025: реальный кейс

Начнем с того, что это совсем недешевое удовольствие, особенно если ты действительно хочешь научиться ездить и уверенно чувствовать себя на дороге. Для этого могут потребоваться не только базовые часы вождения, но и дополнительные уроки.

Сейчас в Украине действует такая система — сначала нужно сдать экзамен по теории ПДД, а затем — практический экзамен вождения.

Чтобы учиться даже теории, нужно получить медицинскую справку. Я проходила врачей в частной клинике, чтобы было быстрее, это обошлось мне в 2000 грн. Но это можно сделать и в государственной.

Я изучала теорию и самостоятельно и посещала уроки в автошколе. Этот блок обучения обошелся мне в 5500. Я не покупала платные подписки на тесты ПДД, а проходила их на бесплатных ресурсах. Но покупала книгу правил ПДД — около 200 грн.

Цены на ресурсы с тестами могут варьироваться в зависимости от сайта и приложения. Я находила такие цены: $14,99 на три месяца, $12,99 — премиум доступ навсегда.

Чтобы сдать практический экзамен, нужно отъездить в автошколе 40 часов. Это может быть или 40 уроков по 1 часу или 20 уроков по 90 минут. В моем случае был второй вариант.

Вождение стоило 8500 грн. Также я брала еще 10 дополнительных уроков, каждое стоило 600 грн. Практическое обучение у меня длилось 2,5 месяца.

Теперь нужно посчитать стоимость сдачи экзамена. Сдача теоретического экзамена в Сервисном центре стоит 250 грн, практический экзамен – 420 грн.

Теорию я составила с 3 попытки, практику — с 5. И финальное — выдача водительского удостоверения — 230 грн. Так что подведем итоги.

Сколько стоит сдать на права в Украине 2025: 2000 грн + 5500 грн + 8500 грн + 6000 грн (600 грн х 10) + 750 грн (250 грн х 3) + 2100 грн (420 грн х 5) + 200 грн + 230 грн = 25 280 грн.

Следует отметить, что стоимость будет варьироваться от цены на обучение в автошколе, а также количества дополнительных занятий.

Также можно сэкономить — у тебя есть возможность изучать теорию самостоятельно и сдать экзамен без подготовки в автошколе. Но практические занятия по вождению должны быть только в автошколе, так что здесь не сэкономишь — надо платить.

Сколько стоит обучение в автошколе в разных городах Украины

Цены на обучение в автошколах разных городов Украины варьируются, но в среднем:

в Киеве — от 10 000 до 35 000 грн. Стоимость практических уроков может составлять 900-1500 грн в час;

во Львове — от 12 000 до 15 000 грн. Стоимость практических уроков может составлять 900-1000 грн в час;

в Одессе — от 15 000 до 30 000 грн. Стоимость практических уроков может составлять 900-1000 грн в час;

в Харькове — 17 000 до 35 000 грн.

в Хмельницком — от 9000 до 12 000 грн. Стоимость практических уроков может составлять от 800 грн.

Цены на сдачу экзаменов не изменяются в зависимости от города. Зная, сколько стоит обучение в автошколе, сколько стоит сдача экзаменов, ты можешь приблизительно посчитать, какая сумма тебе нужна.

Если ты хочешь сэкономить и изучать теорию самостоятельно, то ранее мы рассказывали, как сдать теоретический экзамен для водительского удостоверения без автошколы.

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