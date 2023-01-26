Прогревай, заряжай и запускай, не выходя из дома: кто может установить дистанционное управление авто

Выйти на полчаса раньше, чтобы открыть замерзшую дверцу, сесть в холодный салон и дождаться, когда прогреется двигатель или подзарядится аккумулятор, — с этими ритуалами знаком чуть ли не каждый водитель.

А что если можно делать все это дома за чашкой кофе или полежать в постели на 20 минут дольше, пока твой автомобиль делает всю грязную работу самостоятельно?

Такой соблазн чрезвычайно привлекателен, поэтому все большую актуальность приобретает функция дистанционного запуска двигателя.

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Сегодня мы расскажем, как устроен автоматический запуск, какие марки авто поддерживают эту функцию и как добавить автозапуск, если его нет в штатной системе.

Биомеханика дистанционного запуска: как это работает

Функция автозапуска авто возможна благодаря электропередаче сигнала в систему зажигания двигателя.

Если авто оборудовано штатной системой дистанционного запуска двигателя от завода производителя, то владелец может запустить ее двумя способами: с помощью брелока или мобильного приложения.

Штатную систему рекомендуют дополнить правильно подобранной системой противоугонной безопасности. Чтобы она не блокировала автозапуск, но и выполняла противоугонные функции.

После того как владелец воспользовался одним из устройств и дистанционно запустил процесс запуска авто, сигнал питания подается на сеть автомобиля, имитируя наличие ключа зажигания в авто.

Топливный насос создает давление топлива в топливной рампе, а когда отметка достигнет необходимых значений, система подключит стартер к работе.

Однако эту функцию могут подключить даже к автомобилям, не оборудованным заводским автозапуском. Для этого необходимо установить сигнализацию автозапуска с телефона.

На какие марки можно поставить автозапуск?

Установить мобильную сигнализацию с автозапуском можно почти ко всем японским, корейским автомобилям, а также некоторым американским брендам:

Toyota

Lexus

Nissan

Infiniti

Honda

Acura

Mazda

Mitsubishi

Kia

Hyundai

Ford

Dodge

А вот на европейских марках реализовать автозапуск с телефона невозможно. Это связано с особенностями построения системы электроники в автомобиле и ограничениями, установленными производителем. Среди таких марок:

BMW

Mercedes-Benz

Audi

Land Rover

Skoda

Citroen

Seat

Несмотря на общую картину, подключение автозапуска — очень индивидуальная услуга. На одну и ту же модель авто, которая сделана в разных странах, например, Европе и США, в одном случае автозапуск установится, а в другом — нет.

Поэтому перед покупкой системы всегда следует консультироваться с экспертами, которые смогут точно сказать, можно ли подключить автозапуск именно на твой автомобиль.

Как делать не стоит

Кое-кто, чтобы установить систему дистанционного управления, обманывает электросистему автомобиля и прячет дополнительный ключ в салоне авто.

Благодаря этой манипуляции удаленно запустить двигатель возможно, однако такая установка несет прямую угрозу безопасности автомобиля и увеличивает риск угона, рассказали эксперты Benish GPS.

Иногда кажется, что авто создано для того, чтобы его постоянно ремонтировали и улучшали. Если ты привык(-ла) делать это самостоятельно, читай лайфхаки от автосервисов.

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