Белые мошки на капусте: что делать и какими средствами обработать

Белые мошки на капусте называются белокрылками. Эти насекомые — переносчики многих вирусных инфекций. Например, они распространяют такие болезни: фитофаг, курчавость, хлороз, мозаику.
После этого листья растений деформируются, их развитие прекращается и снижается урожайность культур. Белые мошки на капусте: что делать и как с этим бороться — читай в материале.
Лучше всего не бороться с белокрылкой, а пытаться ее предотвратить. Например, важно время от времени проводить осмотр культур, при этом особенно тщательно осматривай изнаночную поверхность листовых пластин. Также обязательно подкармливай растения и обеспечь им хороший уход, потому что в первую очередь вредители поражают ослабленную капусту.
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