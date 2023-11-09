Благоприятные дни для посадки чеснока и лука на зиму: ожидаем хорошего урожая

Многие украинцы “весновать” начинают еще осенью. Именно в это время огородники сажают чеснок и лук на зиму. Преимущественно месяц посадки – это октябрь, но можно и в ноябре. О благоприятных днях для посадки чеснока и лука на зиму читай в нашем материале.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки озимого чеснока

В основном озимый чеснок сажают примерно за 35-45 дней до начала постоянных морозов. Лучше всего северным регионам Украины сажать в начале октября, в средней полосе – в середине, а южные регионы могут сажать в конце октября, а то и в ноябре.

Благоприятные дни для посадки чеснока на зиму 2023:

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в октябре — 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30;

в ноябре — это 3, 4, 12, 13, 14, 20, 23.

Неблагоприятные дни для посадки чеснока на зиму 2023:

в октябре – 13, 14, 15, 28;

в ноябре – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10.

Благоприятные дни календаря – это одно дело, но без должного подбора участка, посадочного материала и правильной посадки – урожая не будет. Грядки должны хорошо освещаться солнцем, и на них не должна застаиваться вода.

Правила посадки чеснока

Не рекомендуют сажать после чеснока или лука. На участок можно внести перегной из расчета 1 кг на 5 м², 30 г суперфосфата и 20 г на 1 м² калийной соли, а затем перекапывать грядку. Головки чеснока выбирать самые большие и разобрать его на зубки. Зубки можно пересыпать древесной золой.

Озимый чеснок сажают только в сухую погоду и сухую землю. Сажать можно в ямки или длинные борозды. Расстояние между бороздами должно быть не менее 20 см, лунки делают на расстоянии 15 см друг от друга. Зубки сажают на расстоянии 8-10 см друг от друга. Зубчики засыпают землей где-то на 2 см.

Благоприятные и неблагоприятные дни для посадки озимого лука

Все большую популярность набирает посадка лука на зиму, ведь он позволяет получить урожай на несколько недель раньше, чем при весенней посадке. Сейчас можно приобрести достаточно специальных озимых сортов, которые готовы выдержать самые суровые морозы. В Украине ее высаживают в промежутке с середины октября по начало ноября – за 30-35 дней до наступления устойчивых холодов.

Благоприятные дни для посадки лука на зиму 2023:

в октябре — 29-30;

в ноябре — 2-3, 9-11, 29-30.

Неблагоприятные дни для посадки лука на зиму 2023:

в октябре — 13-15, 28;

в ноябре — 12-14, 27.

Правила посадки лука осенью

Выбираем участок, где раньше росли зерновые (кроме овса), кукуруза, свёкла, горчица, рапс, фацелия, помидоры, огурцы, салат, капуста. Не сажать после бобов, картофеля, петрушки, сельдерея. На одном месте можно выращивать не более двух лет, так же нельзя сажать сразу после чеснока.

У лука слабая корневая система, поэтому ему нужна плодородная и легкая почва. Больше всего подходят хорошо дренированные песчаные почвы, удобренные компостом или перегноем. Почву перед посадкой нужно заранее перекопать с перегноем (5-6 кг на м²) и минеральными удобрениями из расчета 10-15 г калийной соли и 20-25 г суперфосфата на 1 м². Перед посадкой желательно рассыпать по участку пепел из расчета 10 г на м². Должна быть защищенность от ветра высокими растениями.

Озимый лук сажают на ровную поверхность почвы в борозды глубиной примерно 5 см. Расстояние между бороздами – 15-20 см, между луковичками – 5-7 см. Семена обязательно должны быть сухими. После посадки накрыть сухими листьями или хвойными ветвями.

Кстати, тебе подойдет наш материал, как подготовить чеснок к посадке осенью. Узнавай, практикуй и получай хороший урожай.

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