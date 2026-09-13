К концу века более 40% суши Земли может стать засушливым: исследование

К концу XXI века засушливые территории могут занимать более 40% суши Земли. В то же время новое исследование показало неожиданный нюанс: повышение концентрации углекислого газа в атмосфере, которое является одним из ключевых факторов современных климатических изменений, может несколько сдерживать распространение сухих зон.

Результаты исследования опубликовали в журнале Environmental Research Letters.

Какую площадь уже занимают засушливые территории

Засушливыми считают территории, где осадков недостаточно, чтобы компенсировать потерю влаги из-за испарения из почвы и растений.

Для определения таких территорий ученые использовали индекс засушливости (AI). Он показывает соотношение между количеством осадков и потенциальной эвапотранспирацией — объемом воды, который потенциально может испаряться с поверхности почвы и растений. Территории, где этот показатель составляет менее 0,65, относили к засушливым.

По подсчетам исследователей, в период с 1994 по 2023 год такие земли занимали примерно 38,58% суши планеты без учета Антарктиды.

Наибольшую долю среди них составляют полузасушливые территории — 14,72% суши. Еще 11,24% приходится на засушливые зоны, значительная часть которых расположена в Австралии и Китае.

Сухие субгумидные территории занимают около 6,35% суши, а гипераридные — 6,27%. Последние преимущественно распространены в Алжире, Ливии и Саудовской Аравии.

Как CO₂ влияет на прогноз

Расчеты будущего распространения засухи зависят не только от температуры и количества осадков. Важную роль играет и то, как растения реагируют на увеличение концентрации CO₂ в атмосфере.

Когда углекислого газа становится больше, растения частично закрывают устьица — небольшие поры на поверхности листьев. Из-за этого они теряют меньше воды во время транспирации.

Этот эффект влияет на показатель потенциальной эвапотранспирации, который используют для расчета индекса засушливости. По словам исследователей, в части предыдущих прогнозов такую реакцию растений не учитывали.

Поэтому некоторые модели могли преувеличивать масштабы будущего распространения засушливых территорий и по-другому определять регионы, где риск засухи или увлажнения будет самым заметным.

В то же время это не означает, что увеличение уровня CO₂ остановит процесс высушивания территорий. Исследователи подчеркивают, что засушливость остается серьезным вызовом из-за дефицита воды, деградации экосистем и риска опустынивания.

Читать по теме Вместо пшеницы — овощи: как засуха заставляет фермеров изменять аграрные традиции Вместо кукурузы и подсолнуха — овощи?

Сколько засушливых земель может стать к 2100 году

По прогнозам ученых, в период с 2071 по 2100 год доля засушливых территорий составит от 39,31% до 40,28% суши Земли.

Наивысший показатель соответствует увеличению площади таких земель примерно на 2,37 млн квадратных километров по сравнению с периодом 1994–2023 годов.

При этом конечный результат будет зависеть от сценария будущих выбросов парниковых газов.

Авторы исследования отмечают, что для более точного прогнозирования изменений необходимо использовать согласованные подходы к определению засушливых земель. Это поможет лучше оценивать будущее распределение сухих территорий и планировать меры по адаптации к изменению климата.

Читайте также, как глобальное потепление изменит наше питание, производство каких продуктов находится под угрозой и почему станет меньше поваров.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!