Стиль жизни

К концу века более 40% суши Земли может стать засушливым: исследование

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 сентября 2026, 12:00 3 мин.
Почти половина суши Земли может стать засушливой: что прогнозируют ученые
Фото Pexels

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