Освобожден от мобилизации. Какие болезни позвоночника влияют на пригодность военнообязанных

Все военнообязанные должны проходить ВЛК по закону. Однако не всех признают пригодными к службе в Вооруженных силах Украины. Кроме известных болезней есть еще и болезни позвоночника, с которыми человека признают непригодным. Читай в нашем материале о болезнях позвоночника, которые освобождают от мобилизации 2023.

Болезни позвоночника, которые освобождают от мобилизации 2023

Военно-врачебная комиссия определяет, пригодны ли военнообязанные к службе. Также на ней устанавливают заболевания, которые имеют люди. К причинам, по которым не берут на службу в ВСУ, относятся и ряд заболеваний позвоночника. Мы подробно расскажем о них.

В Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины указывается перечень болезней, которые освобождают от мобилизации и военной службы. Там есть расширенный список болезней позвоночника.

Болезни позвоночника, которые освобождают от мобилизации и военной службы:

болезни позвоночника (дорсопатии) и последствия М40-М54;

кифоз, лордоз, сколиоз, остеохондроз;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника;

переломы позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих или подвывих позвонка, разрыв межпозвоночного диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, а также костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей, суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающийся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающийся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым, выраженным болевым синдромом и статокоординаторными нарушениями после длительного (не менее трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный горб и т.п.) и значительными нарушениями функций внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Кроме этого, от общей мобилизации освобождены те, кто имеют тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии.

Людей с ювенильным артритом, подагрой, подагрой Шегрена, болезнью Бехчета, диффузным эозинофильным фасцитом, что влечет за собой значительные нарушения функций поврежденных органов, также освобождают от мобилизации.

Людей с деформированными или ампутированными конечностями, тяжелой формой плоскостопия, фибробластическими нарушениями не будут призывать на службу в ВСУ.

ВЛК признает человека непригодным или временно непригодным к военной службе.

Раньше мы рассказывали, где могут служить ограниченно пригодные лица.

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