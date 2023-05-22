Здоровье и красота

Освобожден от мобилизации. Какие болезни позвоночника влияют на пригодность военнообязанных

Анастасия Грубрина, редактор сайта 22 мая 2023, 07:30
Хвороби хребта, які звільняють від мобілізації 2023
Фото: Pexels

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