Больничный во время войны — советы, как оформить от Минздрава

Война не отменяет болезни. Люди болеют и им нужно оформлять больничные, но как это сделать во время войны?

Минздрав дал советы, что делать переселенцам и тем, кто не может обратиться за помощью к своему семейному врачу.

Больничный в условиях военного положения

В Украине реформу системы здравоохранения провели еще в 2016 году. Ее оцифровали, что сейчас значительно упрощает весь процесс оформления необходимых документов.

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Благодаря этой системе каждый украинец и его история болезней есть в электронной базе данных. Поэтому за помощью врача можно обратиться в любом регионе.

Чтобы оформить больничный, нужно:

Обратиться к врачу

Если есть возможность, обращайтесь к семейному врачу. Если по определенным причинам это сделать невозможно, обратитесь к любому другому медику.

Важно: если вам оказал помощь медик узкой специализации, то не нужно отдельно обращаться к врачу первичной медицинской помощи.

Заключать или перезаключать декларацию с семейным врачом отдельно также не нужно.

Если вы переселенец и ваш врач далеко, можно обратиться к медикам первичной помощи в том регионе, где вы находитесь. Там вам предоставят необходимое лечение и при необходимости оформят больничный лист.

Листок нетрудоспособности

Сначала врач, к которому вы обратились, обследует и выявит объективные причины для открытия больничного.

После этого он создаст медицинское заключение в электронной системе здравоохранения. Это заключение поступит в электронный реестр листков нетрудоспособности.

То есть, работодатель увидит, что вы действительно болеете. Все будет подтверждено в государственной системе.

Возможные трудности

Когда нельзя получить листок нетрудоспособности

Его невозможно получить только в том случае, если вы не застрахованы. Тогда листок нетрудоспособности в электронном реестре не формируется.

Документом, подтверждающим факт временной нетрудоспособности, является медицинское заключение, сформированное врачом.

Если нет технической возможности сформировать листок нетрудоспособности

Во многих оккупированных регионах, и там, где российские войска только недавно покинули территории, есть проблемы с сетью.

В таком случае медик может открыть вам больничный в бумажной форме. А в электронную систему внести все необходимое позже, когда появится возможность.

Люди продолжают болеть как физически, так и психологически. Все ваши болезни и проблемы, требующие профессиональной помощи, важны и всегда актуальны. Поэтому не стесняйтесь обращаться к врачам, когда это необходимо.

Особенно, когда вы нуждаетесь в помощи психолога, ведь в Украине есть ряд центров, где вам могут оказать такую помощь. Смотри подборку контактов, по которым можно получить бесплатную психологическую поддержку.