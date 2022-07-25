Больше воды и никаких стрижек: как помочь четырехлапому любимцу перенести жару

Их глаза всегда сияют любовью к своим хозяевам, а хвостик выражает малейшее изменение чувств. Единственное, чего не могут сами сказать собачки, как им помочь в жару.

Однако большие температуры могут представлять значительную опасность нашим любимцам, а неправильный уход — сделать хуже тем, кто так на нас рассчитывает.

Поэтому ветеринар-терапевт Мария Кудря объяснила, какое влияние имеет жара на собак, что нельзя, а что нужно делать, чтобы облегчить жизнь любимцев в жару.

Какие опасности несет жара домашним питомцам

Для домашних питомцев, как и для человека, одним из наиболее опасных последствий жары могут стать тепловые и солнечные удары.

Симптомами теплового удара являются обезвоживание, тошнота, вялость и одышка. Это наиболее простые факторы, которые сразу видны невооруженным глазом.

При солнечном ударе к ним добавляется еще и лихорадка. Однако для того, что ее обнаружить, нужно немного понаблюдать за животным, поскольку риски растут.

В случае теплового или солнечного удара нужно обеспечить любимца постоянным питьем и обратиться за консультацией к ветеринару.

Как защитить любимцев от жары

Не оставлять своего любимца в автомобиле, поскольку машина через несколько минут превратится сразу в духовку. Обеспечить своего любимца регулярным питьем, даже если вышли на прогулку. Также хорошей идеей может стать помощь и другим животным, не имеющим хозяев и оставлять для них воду на улице. Выводить на прогулку любимца следует в более прохладную часть суток. Это обычно может быть либо ранним утром, либо поздно вечером. Не стричь собаку, поскольку именно ее шерсть выполняет функцию терморегуляции. Поэтому являясь большим пушистиком, ей будет проще перенести жару.

Четырехлапый любимец всегда готов прийти на помощь своему хозяину, даже если тот на фронте. Читай историю боевой собаки Камбуза на передовой.

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