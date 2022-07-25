Больше воды и никаких стрижек: как помочь четырехлапому любимцу перенести жару

Их глаза всегда сияют любовью к своим хозяевам, а хвостик выражает малейшее изменение чувств. Единственное, чего не могут сами сказать собачки, как им помочь в жару.
Однако большие температуры могут представлять значительную опасность нашим любимцам, а неправильный уход — сделать хуже тем, кто так на нас рассчитывает.
Поэтому ветеринар-терапевт Мария Кудря объяснила, какое влияние имеет жара на собак, что нельзя, а что нужно делать, чтобы облегчить жизнь любимцев в жару.
Для домашних питомцев, как и для человека, одним из наиболее опасных последствий жары могут стать тепловые и солнечные удары.
Симптомами теплового удара являются обезвоживание, тошнота, вялость и одышка. Это наиболее простые факторы, которые сразу видны невооруженным глазом.
Симптомами теплового удара являются обезвоживание, тошнота, вялость и одышка. Это наиболее простые факторы, которые сразу видны невооруженным глазом.
При солнечном ударе к ним добавляется еще и лихорадка. Однако для того, что ее обнаружить, нужно немного понаблюдать за животным, поскольку риски растут.
В случае теплового или солнечного удара нужно обеспечить любимца постоянным питьем и обратиться за консультацией к ветеринару.
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