Будет ли работать Новая почта на Пасху 2024 года: актуальные данные

Согласись: посылка — это всегда сюрприз, даже если ты сам заказал (-а) себе вещь в интернете, все равно приходишь на почту и с замиранием сердца открываешь пакет: что там? Так хочется, чтобы порадовало и оправдало надежды.
На пасхальные праздники многие из нас посетят почту — придут за подарками от родных и самого себя. Как работает на Пасху Новая почта, один из самых популярных почтовых сервисов страны — читай в нашем материале.
Узнать, будет ли Новая почта работать на праздник, можно на сайте сервиса, там публикуют
А вот на вопрос, работает ли Новая почта на Пасху, в кампании отвечают так:
В Пасху, в воскресенье, 5 мая 2024 года Новая почта не работает. Это в кампании выходной день.
В Пасху, в воскресенье, 5 мая 2024 года Новая почта не работает. Это в кампании выходной день.
Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы в этот день не будут работать.
Теперь ты знаешь, как работает Новая почта на праздник и можешь выбрать удобное для посещения почтового отделения время.
Раньше мы писали о пасхальных традициях и о том, что можно, а чего нельзя делать на Пасху.
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