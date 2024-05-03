Будет ли работать Новая почта на Пасху 2024 года: актуальные данные

Согласись: посылка — это всегда сюрприз, даже если ты сам заказал (-а) себе вещь в интернете, все равно приходишь на почту и с замиранием сердца открываешь пакет: что там? Так хочется, чтобы порадовало и оправдало надежды.

На пасхальные праздники многие из нас посетят почту — придут за подарками от родных и самого себя. Как работает на Пасху Новая почта, один из самых популярных почтовых сервисов страны — читай в нашем материале.

Узнать, будет ли Новая почта работать на праздник, можно на сайте сервиса, там публикуют

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График работы Новой почты на Пасху

В субботу, 4 мая 2024 года, компания будет работать по обычному графику субботы: с 9.00 до 18.00. Но лучше уточнить время работы для твоего конкретного отделения.

А вот на вопрос, работает ли Новая почта на Пасху, в кампании отвечают так:

В Пасху, в воскресенье, 5 мая 2024 года Новая почта не работает. Это в кампании выходной день.

Отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы в этот день не будут работать.

В понедельник, 6 мая, компания вернется к своему графику работы и будет предоставлять услуги, как обычно, в будни с 9.00 до 19.00.

Читать по теме Как работает Новая почта в условиях войны: отделения и скорость доставки Графики работы отделений и скорость доставки Новой почты в отдельных частях Украины отличаются от привычных.

Теперь ты знаешь, как работает Новая почта на праздник и можешь выбрать удобное для посещения почтового отделения время.

Раньше мы писали о пасхальных традициях и о том, что можно, а чего нельзя делать на Пасху.

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