Будет ли выходной на 8 марта 2024 года в Украине: что известно об отмене праздника

В Украине долго дебатировали, что делать с праздником 8 марта, в частности, оставлять ли этот день выходным. Будет ли выходной на 8 марта — читай в нашем материале подробно.
Военное положение в Украине продлено до 13 мая 2024 года. Это значит, что 8 марта будет рабочим днем. Важно, что в большинстве стран мира это обычный рабочий день, а в Украине в мирное время он был праздничным.
Ранее на эту дату планировали разные мероприятия, ведь 8 марта было официальным выходным.
Ранее на эту дату планировали разные мероприятия, ведь 8 марта было официальным выходным.
Однако согласно Закону Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения все выходные отменены, пока действует военное положение.
14 февраля 2023 года ряд депутатов ВР предложили внести изменения в Кодекс законов о труде Украины по установлению украинских праздников и отменить 8 марта, 1 и 9 мая. Этот законопроект №9009 зарегистрирован в парламенте. Он все еще находится на рассмотрении комитета.
Однако соответствующие решения пока не приняты.
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