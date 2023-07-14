Изменения, которых многие ждали: будущие водители смогут учить теорию самостоятельно

В сервисных центрах МВД Украины вводятся различные изменения в экзаменационной деятельности. К примеру, последние касаются сдачи теоретических экзаменов. Какие изменения поддержала Верховная Рада для будущих водителей — читай в материале.

Самостоятельное изучение теории ПДД в Украине 2023: что известно

Теперь можно самостоятельно изучать теорию ПДД, не выходя из дома. Ведь Верховная Рада на заседании 13 июля приняла Законопроект №7354, позволяющий самостоятельно учить теоретическую часть экзамена для получения водительских прав. За него проголосовали 271 депутата.

Самостоятельное изучение теории ПДД в Украине: какие еще изменения произошли

По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, кроме изменений, касающихся теории ПДД, депутаты установили штрафы для чиновников автошкол. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Позволили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей, — написал он.

Теперь люди, которые решили самостоятельно учить правила дорожного движения, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол.

Однако раньше от будущих водителей требовалась определенная подготовка. В частности, теоретическая, в аккредитованных заведениях. Известно, что практику по-прежнему нужно проходить в автошколах.

Штрафы относительно сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД 2023: суммы и кого касаются

В Кодекс добавились две новые статьи:

Нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств (наказывается штрафом от 500 до 800 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500-13 600 грн). Нарушение порядка государственной аккредитации автошкол и приема экзаменов (наказывается штрафом от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов, то есть 8500-17 000 грн; а для работников МВД — от 1000 до 3000 минимумов, то есть 17 000-51 000 грн).

Уже известно, что эти штрафы вступают в силу на следующий день после опубликования закона. Самостоятельное прохождение теории — через три месяца после обнародования закона.

Ранее мы рассказывали, почему могут эвакуировать автомобиль на штрафплощадку.

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