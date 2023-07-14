Изменения, которых многие ждали: будущие водители смогут учить теорию самостоятельно

В сервисных центрах МВД Украины вводятся различные изменения в экзаменационной деятельности. К примеру, последние касаются сдачи теоретических экзаменов. Какие изменения поддержала Верховная Рада для будущих водителей — читай в материале.
Теперь можно самостоятельно изучать теорию ПДД, не выходя из дома. Ведь Верховная Рада на заседании 13 июля приняла Законопроект №7354, позволяющий самостоятельно учить теоретическую часть экзамена для получения водительских прав. За него проголосовали 271 депутата.
По словам спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, кроме изменений, касающихся теории ПДД, депутаты установили штрафы для чиновников автошкол. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Позволили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для чиновников автошкол за нарушение подготовки водителей, — написал он.
Теперь люди, которые решили самостоятельно учить правила дорожного движения, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол.
Теперь люди, которые решили самостоятельно учить правила дорожного движения, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол.
Однако раньше от будущих водителей требовалась определенная подготовка. В частности, теоретическая, в аккредитованных заведениях. Известно, что практику по-прежнему нужно проходить в автошколах.
В Кодекс добавились две новые статьи:
Уже известно, что эти штрафы вступают в силу на следующий день после опубликования закона. Самостоятельное прохождение теории — через три месяца после обнародования закона.
Ранее мы рассказывали, почему могут эвакуировать автомобиль на штрафплощадку.
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