Черный дым на Конклаве в Ватикане: о чем свидетельствует и почему интрига растет

В среду, 7 мая, в 21:05 над крышей Сикстинской капеллы из трубы вырвались клубы черного дыма — знак для всего мира, что первый день Конклава не принес известия о новом Папе. 133 кардинала, собранные за закрытой дверью, так и не достигли согласия. То же произошло и 8 мая.

Так что свидетельствует черный дым над крышей Сикстинской капеллы — рассказываем в материале.

Черный дым во время выборов Папы Римского – что означает

7 мая 2025 года к знаменитой трубе, уже ставшей символом выборов Папы Римского, были прикованы все взгляды. На площади собралась толпа из более чем 45 тысяч человек. Черный дым они встретили аплодисментами — интересно наблюдать за историей, которая творится на твоих глазах.

Но черный дым — это скорее промежуточный результат, свидетельствующий, что кардиналы все еще не нашли из своего числа самого достойного.

Его появление — это эффектная традиция, часть древнейшего ритуала. Издавна, когда выборы следующего Папы длились неделями (и даже месяцами) толпа, собиравшаяся перед Сикстинской капеллой, просто не знала, что происходит внутри. Но в 1878 году Ватикан решил дать людям понятный знак, так дым над капеллой стал языком Конклава.

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Чем и как красят черный дым над Сикстинской капеллой

Интересно, что черный дым появляется, когда начинают сжигать бюллетени. Конечно, бумага не горит черным цветом, поэтому в нее добавляют специальные вещества, которые и подкрашивают дым.

Но иногда дым из трубы Сикстинской капеллы вызывает путаницу. Кажется, что он не совсем чёрный, но и не белый.

Такое бывает потому, что получить действительно черный цвет технически сложно. Для черного дыма используют смесь, которая содержит, например, перхлорат калия, антрацен и серу — именно они дают насыщенный темный цвет. Для белого в ход идут другие соединения: лактоза, хлорид калия и смолы, которые создают густой белый пар.

Когда появится белый дом над Ватиканом

Практика показывает, что даже химия не всегда гарантирует идеальный оттенок. Ветер, влажность воздуха, даже остатки в трубе предыдущей химии могут изменить цвет, тогда дым кажется серым или неясным. Именно поэтому на площади Святого Петра толпа часто буквально затаивает дыхание, рассматривая облачко над крышей: оно черное или уже белое?

В последние годы для большей ясности в Ватикане даже бьют в колокола собора Святого Петра, чтобы дополнительно подтвердить, что белый дым действительно белый и что новый Папа избран. После этого мир уже услышит: Habemus Papam! — Есть Папа!

Раньше мы рассказывали, как выбирают Папу Римского: что говорят многовековые традиции о таинстве голосования.

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