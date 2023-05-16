Вариантов много, выбирай, какой подходит тебе: чем обработать капусту от вредителей

Наверное, каждый садовод с нетерпением ждет, когда на его огороде и в саду появится урожай. Какое разочарование наступает, когда овощи и фрукты уничтожают вредители. Особенно это касается белокочанной капусты, ведь она является любимым лакомством гусениц и слизней.
Мы расскажем, чем обработать капусту от вредителей, чтобы сохранить урожай.
Белокочанную капусту можно обработать специальными средствами, что продаются в магазинах для сада и огорода. Но если ты не хочешь использовать химические вещества, есть другие домашние способы.
Одним из самых доступных способов обработки капусты от вредителей является раствор соды. Для него нужно 20 г хозяйственного мыла и 3 ст. л. соды, все это развести в 1 л теплой воды и опрыскать капусту по листу.
Чтобы обработать капусту от вредителей жгучим перцем, надо в 1 л воды развести 1 ст. л. соли, сухой горчицы и красного перца. Дать раствору настоятся несколько часов и опрыскивать капусту.
Раствор с одуванчика помогает бороться с блошкой на капусте. Для его приготовления надо:
Этот раствор используют при появлении крестоцветной блошки. Для его приготовления надо 200 г листьев табака залить 10 л горячей воды и дать настояться до полного охлаждения. Полученной смесью тщательно опрыскивать листья и кочаны растения.
Обработать капусту от вредителей можно с помощью слабого уксусного раствора. Допустимая концентрация 9% уксуса — 1 стакан на 10 л воды. Перед тем как обрабатывать капусту уксусным раствором, надо провести тест на одном растении.
Луковая шелуха помогает бороться с многими вредителями. Для приготовления раствора надо заварить 200 г шелухи в ведре кипятка, укрыть теплым одеялом, дать настоятся около 12 часов и опрыскивать капусту.
Если ты решил(-а) не покупать химические средства для борьбы с вредителями, надо следовать простым правилам обработки капусты домашними средствами:
Капуста — универсальный овощ. Ее можно есть как сырую, так и готовить, а еще — консервировать. Ранее мы рассказывали, как сделать квашеную капусту.
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