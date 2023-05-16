Вариантов много, выбирай, какой подходит тебе: чем обработать капусту от вредителей

Наверное, каждый садовод с нетерпением ждет, когда на его огороде и в саду появится урожай. Какое разочарование наступает, когда овощи и фрукты уничтожают вредители. Особенно это касается белокочанной капусты, ведь она является любимым лакомством гусениц и слизней.

Мы расскажем, чем обработать капусту от вредителей, чтобы сохранить урожай.

Белокочанную капусту можно обработать специальными средствами, что продаются в магазинах для сада и огорода. Но если ты не хочешь использовать химические вещества, есть другие домашние способы.

Чем обработать капусту от вредителей

Обработка капусты с помощью соды

Одним из самых доступных способов обработки капусты от вредителей является раствор соды. Для него нужно 20 г хозяйственного мыла и 3 ст. л. соды, все это развести в 1 л теплой воды и опрыскать капусту по листу.

Обработка капусты жгучим перцем

Чтобы обработать капусту от вредителей жгучим перцем, надо в 1 л воды развести 1 ст. л. соли, сухой горчицы и красного перца. Дать раствору настоятся несколько часов и опрыскивать капусту.

Обработка капусты с помощью одуванчика

Раствор с одуванчика помогает бороться с блошкой на капусте. Для его приготовления надо:

мелко нарезать 500 г листьев и корней одуванчика;

добавить 10 л воды и тщательно перемешать;

влить 1 ст. л. хозяйственного мыла и полученной смесью обработать капусту.

Обработка капусты табачной настойкой

Этот раствор используют при появлении крестоцветной блошки. Для его приготовления надо 200 г листьев табака залить 10 л горячей воды и дать настояться до полного охлаждения. Полученной смесью тщательно опрыскивать листья и кочаны растения.

Обработка капусты уксусом

Обработать капусту от вредителей можно с помощью слабого уксусного раствора. Допустимая концентрация 9% уксуса — 1 стакан на 10 л воды. Перед тем как обрабатывать капусту уксусным раствором, надо провести тест на одном растении.

Обработка капусты луковой шелухой

Луковая шелуха помогает бороться с многими вредителями. Для приготовления раствора надо заварить 200 г шелухи в ведре кипятка, укрыть теплым одеялом, дать настоятся около 12 часов и опрыскивать капусту.

Как обрабатывать капусту народными средствами

Если ты решил(-а) не покупать химические средства для борьбы с вредителями, надо следовать простым правилам обработки капусты домашними средствами:

домашние настои и отвары менее стойкие, они очень легко смываются при поливе или осадках. Поэтому обработку желательно проводить после каждого сильного дождя;

для получения видимого эффекта многие средства нужно применять до трех раз с перерывом на неделю;

обработку надо проводить после захода солнца, чтобы не обжечь нежные кочаны капусты;

можно посадить в междурядья укроп, лаванду или чабрец, их запах неприятен для насекомых.

Капуста — универсальный овощ. Ее можно есть как сырую, так и готовить, а еще — консервировать. Ранее мы рассказывали, как сделать квашеную капусту.

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