Чем отличается тосол от антифриза и действительно ли есть разница между этими охлаждающими растворами

Антифриз и тосол — это два довольно популярных термина в автомобильной промышленности. Однако они не взаимозаменяемы.

Хотя и антифриз, и тосол служат для одной цели — предотвратить перегревание и замерзание двигателя, между ними существуют существенные отличия. Чем отличается тосол от антифриза — читай в материале.

Чем отличается тосол от антифриза: мнение эксперта

По мнению автомеханика Андрея Маценко, сначала нужно знать, что такое тосол, а что антифриз. Последнее — это название, которое используют для всех охлаждающих жидкостей.

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А тосол — это торговая марка советского продукта.

В СССР не было альтернативы тосола, поэтому имя марки перешло на целую жидкость. Аббревиатура расшифровывается как технология органического синтеза отдельной лаборатории.

Чем отличается тосол от антифриза: главные отличия

Присадки в составе тосола — это неорганические соли. А в составе антифриза — органические. Тосол может образовывать слой защиты металла в 0,5 мм, при этом ухудшать теплообмен. А вот антифриз образует слой защиты только в местах коррозии.

Тосол или антифриз: что лучше

По словам эксперта, разнообразные современные марки антифриза лучше тосола, ведь тосол — это тот же антифриз, только советского образца. Он теряет охлаждающую способность через 30-40 тыс. км, а антифриз — через 250 тысяч км.

Советское средство менее устойчиво к высоким температурам, а антифриз закипает при температуре 115 градусов.

Антифриз обладает повышенными антикавитационными, антикоррозионными и антипенными возможностями, рекомендован к применению в системах охлаждения двигателей автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.

Состав тосола и антифриза

В состав тосола входит этиленгликоль и вода, используются присадки на основе солей неорганических кислот. К примеру: фосфатов, силикатов, нитратов и нитритов.

Хотя и в состав антифриза тоже входит этиленгликоль и вода, в нем присутствует глицерин, пропиленгликоль и спирт.

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