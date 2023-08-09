Чем отличается тосол от антифриза и действительно ли есть разница между этими охлаждающими растворами

Антифриз и тосол — это два довольно популярных термина в автомобильной промышленности. Однако они не взаимозаменяемы.
Хотя и антифриз, и тосол служат для одной цели — предотвратить перегревание и замерзание двигателя, между ними существуют существенные отличия. Чем отличается тосол от антифриза — читай в материале.
По мнению автомеханика Андрея Маценко, сначала нужно знать, что такое тосол, а что антифриз. Последнее — это название, которое используют для всех охлаждающих жидкостей.
А тосол — это торговая марка советского продукта.
А тосол — это торговая марка советского продукта.
В СССР не было альтернативы тосола, поэтому имя марки перешло на целую жидкость. Аббревиатура расшифровывается как технология органического синтеза отдельной лаборатории.
Присадки в составе тосола — это неорганические соли. А в составе антифриза — органические. Тосол может образовывать слой защиты металла в 0,5 мм, при этом ухудшать теплообмен. А вот антифриз образует слой защиты только в местах коррозии.
По словам эксперта, разнообразные современные марки антифриза лучше тосола, ведь тосол — это тот же антифриз, только советского образца. Он теряет охлаждающую способность через 30-40 тыс. км, а антифриз — через 250 тысяч км.
Советское средство менее устойчиво к высоким температурам, а антифриз закипает при температуре 115 градусов.
Советское средство менее устойчиво к высоким температурам, а антифриз закипает при температуре 115 градусов.
Антифриз обладает повышенными антикавитационными, антикоррозионными и антипенными возможностями, рекомендован к применению в системах охлаждения двигателей автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.
В состав тосола входит этиленгликоль и вода, используются присадки на основе солей неорганических кислот. К примеру: фосфатов, силикатов, нитратов и нитритов.
Хотя и в состав антифриза тоже входит этиленгликоль и вода, в нем присутствует глицерин, пропиленгликоль и спирт.
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