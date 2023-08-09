Чем отличается тосол от антифриза и действительно ли есть разница между этими охлаждающими растворами

Анна Голишевская, редактор сайта 09 августа 2023, 21:30
Чем отличается тосол от антифриза и действительно ли есть разница между этими охлаждающими растворами
Фото: Unsplash

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