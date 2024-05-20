Чем подкормить фасоль, чтобы даже с маленького участка собрать большой урожай

Фасоль в шутку называют мясом здоровых людей, поскольку она не только богата белком, но и очень полезна. Поэтому вырастить собственный урожай и обеспечить себя летом молодыми бобовыми, а зимой запасами на винегреты и борщи крайне важно. Чем подкормить фасоль, чтобы даже на небольшом участке получить максимальное количество бобов — читай в нашем материале.
Опытные огородники говорят: начали цвести каштаны — пора сажать фасоль. Но бобовые так быстро вызревают, что сажать их можно не один раз, а каждые 10 дней с середины мая до начала июля.
Растения неприхотливые, и если ты будешь ухаживать за ними с любовью, отблагодарят тебя полными стручками с ровными и красивыми бобами.
Чтобы произошло именно так, рассмотрим, чем лучше подкормить фасоль, и какие периоды для этого выбрать.
Подкармливая растения, большинство огородников помнят о формуле: в фазе роста подпитывай азотом, а при завязывании плодов и корнеплодов — фосфором и калием. И это на самом деле почти универсальная схема подкормки овощей. Но фасоль из нее — исключение.
Азотными удобрениями всходы фасоли лучше вообще не кормить.
Азотными удобрениями всходы фасоли лучше вообще не кормить.
Это объясняется просто: растение само отлично добывает себе азот. А его излишек повредит: азотные удобрения спровоцируют буйный рост зелени, а урожай бобов окажется небольшим.
Но в целом фасоль можно подкормить за сезон трижды: в фазе первого листа, в период бутонизации и до созревания плодов. Чем именно это лучше сделать — читай дальше.
Подкормка фасоли после формирования первого настоящего листа
Когда всходы развернули первые настоящие листья, подкорми растения суперфосфатом из расчета: 30-40 г на м². После внесения удобрений хорошо полей растения. Полезно также окучить их землей.
Для повышения урожайности фасоли кустовые сорта окучивай до тех пор, когда листья начнут смыкать рядки.
Для повышения урожайности фасоли кустовые сорта окучивай до тех пор, когда листья начнут смыкать рядки.
Чем подкормить в период бутонизации фасоли
Когда растения начинают цвести, внеси на грядку калийную соль: 10-15 г на м2. Она обогащает почву и хорошо повышает урожайность бобовых.
Чем удобрить в период созревания бобов
В период созревания стручков можешь внести в грунт древесную золу — это универсальное удобрение будет способствовать активному росту бобов.
Когда всходы фасоли подросли и уже готовы цвести, “помоги” ее обильному цвету. Обработай фасоль препаратами с бором.
Особенно хорошо опрыскать фасоль бором при сложных погодных условиях, например во время сильной летней жары, которая вредит закладыванию завязей.
Особенно хорошо опрыскать фасоль бором при сложных погодных условиях, например во время сильной летней жары, которая вредит закладыванию завязей.
Опрыскать растения можешь любым раствором, в составе которого есть бор. К примеру, препаратом Хелатин Бор. А чтобы раствор лучше держался на листьях, добавь к нему Прилипач. С ним подкормка будет работать активнее.
Если ты хочешь есть молодую фасоль, начни ее собирать уже через две недели после появления цветков. К тому времени плоды достигнут максимальной величины и будут прекрасного вкуса.
Пусть наши советы, как подкормить фасоль, помогут тебе получить по-настоящему хороший, а главное — полезный и вкусный урожай.
Раньше мы писали, когда весной 2024 сажать спаржевую фасоль.
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