Для здоровья кустов и вкусных ягод: чем подкормить малину весной 2023

Для удачного урожая малины садоводы часто подкармливают кусты в несколько этапов. Хотя малина довольно неприхотлива, уход за ней только улучшит результат. В материале мы рассказываем, чем подкормить малину весной 2023, когда и как правильно это сделать.

Чем подкормить малину весной 2023: когда и как это правильно делать

Ароматные и сладкие ягоды вырастают при правильной подкормке. Малина впитывает много веществ из почвы, потому что разрастается корнями. Чтобы помочь кустам и почве, следует использовать подпиточные средства.

В апреле, когда температура воздуха и земли достаточно прогрета, можно начинать подкормку. Использовать для этого можно как органические, так и минеральные удобрения.

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К минеральным традиционно относятся аммиачная селитра, мочевина и кемира. Схема удобрения у первых двух одинакова: 1 ложку рассыпать на каждый кв. м. земли и равномерно распределить граблями.

Кемиру нужно развести в воде в пропорции 3 ст. л. в 10 л. Такой смеси хватит на 10 кустов малины. Минеральные удобрения недорогие, приобрести их можно в любом магазине для сада и огорода.

Если ты предпочитаешь органические удобрения, для подкормки малины хорошо подходит навоз, перегной и помет. Килограмм навоза или помета нужно развести в 10 л воды и вылить под кусты.

Перегноя понадобится гораздо больше — до 5 кг на каждый кв. м.

Как правильно подкармливать малину

Перед подкормкой необходимо вырвать сорняки, ведь они могут впитать удобрение, которое предназначается кустам, а затем интенсивнее расти. Делать это следует вручную, чтобы не задеть сапой корни малины.

Обрежь побеги старше двух лет. Кстати, раньше мы рассказывали, как правильно обрезать малину весной.

Полезно для кустов будет и разрыхлить землю вокруг на глубину 5-10 см. Так удобрения будут лучше проникать в корни. Проводить подкормки лучше всего в теплую и сухую погоду.

Важным правилом подкормки сухими веществами является смочить землю потом. Если ты подкармливаешь жидкими удобрениями — полить кусты нужно до этого, чтобы не обжечь корневую систему.

Помни о собственной безопасности во время работы с химическими веществами. Надевай защитный костюм, маску и перчатки, чтобы не поразить дыхательные пути.

Раньше мы рассказывали, как обрезать ежевику весной.

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