Чем прикормить перец для роста — действенные советы

Полезный, богат микроэлементами и просто вкусный. Даже обычный перец с грядки может быть многогранным.

Однако для того, чтобы он мог со временем порадовать вкусовые рецепторы, стоит знать, чем прикормить перец.

Чем прикормить перец для роста

Сперва следует знать, что перец можно подкармливать не раз. Прежде всего, такую процедуру нужно провести через две недели после высадки перца на место, где он будет расти на постоянной основе. Перед этим можно еще провести пикирование.

Впервые можно использовать для подкормки смесь из десяти граммов аммиачной селитры, 25 граммов суперфосфата, 15 граммов сернокислого калия и десяти литров воды. Через десять дней процедуру можно повторить.

Также в качестве подкормки можно использовать немного другой раствор и соединить десять литров воды, две чайные ложки мочевины и две чайные ложки суперфосфата. На одно растение может уйти около одного литра смеси.

Еще один действенный вариант — подкормить перцы органикой, смешав с водой перепревший навоз или птичий помет.

А каждую неделю перцы можно подкормить еще и настоем из пепла. Его сделать легко — только смешать два стакана золы и десять литров воды.

Но не меньше садоводам хочется поскорее отведать и клубнику. Но перед этим о ней тоже нужно позаботиться. Читай, какими удобрениями лучше всего подкармливать клубнику.

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