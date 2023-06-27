Самое время для формирования большого количества плодов: чем обработать помидоры во время цветения

Каждый огородник и садовод хочет иметь большой урожай. Для этого надо потрудиться. Овощи и фрукты требуют большого внимания и ухода, а также удобрений. Наверное, одними из самых популярных овощей по выращиванию на домашнем огороде, являются помидоры. Мы расскажем, чем подкормить помидоры во время цветения.
Помидоры требуют тщательного ухода еще с периода выращивания рассады. Особое внимание надо уделить подкормке во время цветения. Именно тогда формируется появление завязи. Это отвечает за количество плодов.
Во время цветения помидоры больше всего испытывают недостаток в калии и фосфоре. А что касается азотной подкормки — ее лучше исключить. Во время цветения помидорам можно проводить корневую и внекорневую подкормку.
В период цветения помидоры нуждаются в минеральных удобрениях с микроэлементами, в которых содержится сбалансированный комплекс полезных веществ. Их можно купить уже в готовом виде в магазине для сада и огорода. Также можно самостоятельно сделать удобрения.
Дрожжевую подкормку помидоров можно проводить, как только появились первые бутоны. Чтобы приготовить эту подкормку, нужно столовую ложку сухих дрожжей развести в десяти литрах воды, добавить три ложки сахара и оставить на пару часов.
Потом развести с водой в пропорции 1:10 и поливать помидоры под корень. Также одновременно с дрожжевой подкормкой надо вносить золу.
Потом развести с водой в пропорции 1:10 и поливать помидоры под корень. Также одновременно с дрожжевой подкормкой надо вносить золу.
Настой золы приготовить легко: один стакан вещества надо растворить в одном литре горячей воды и дать настояться в течении двух суток. Далее добавить 5 л воды и обработать ботву растений.
Чтобы подкормить помидоры с помощью суперфосфата, надо две столовых ложки удобрения развести в литре горячей воды и оставить на 12 часов.
Затем полученный раствор развести с водой в пропорции 1:10. Лучше всего опрыскивать удобрением помидоры вечером.
Затем полученный раствор развести с водой в пропорции 1:10. Лучше всего опрыскивать удобрением помидоры вечером.
Во время цветения до плодоношения помидоры можно обработать один раз борной кислотой. Надо 5 г борной кислоты развести в 10 л горячей воды, но не кипятке.
Сначала борную кислоту надо развести в стакане, а затем влить в емкость, которая вмещает 10 л воды. Не надо добавлять более 5 г борно кислоты, ведь большая доза может вызвать ожоги у растения. Обработать борной кислотой нужно листья, ствол и цветы помидоров.
Чтобы осенью получить хороший урожай, летом нужно уделять внимание всем овощам, фруктам и ягодам. Вырывать сорняк и срезать все лишнее. Ранее мы рассказывали, как обрезать виноград летом.
А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!