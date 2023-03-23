Чтобы был большим и сладким: чем подкормить рассаду перца весной

Сезон садоводства в разгаре. Когда и как сеять перец на рассаду, мы уже рассказали, а вот чем его подкармливать и когда это делать, чтобы он вырос большим, вкусным и сладким в 2023 году, читай дальше.
Прежде всего следует разобраться с поливом. Ведь вода — это первое, что подпитывает рост и влияет на здоровое развитие перца.
Это растение влаголюбивое, однако его легко залить водой, что ухудшит рост. Поэтому полив следует производить раз в неделю теплой водой.
Лучший вариант для подкормки — это мочевина и суперфосфат. Однако можно использовать дополнительные удобрения:
Подкормки не нужно делать очень часто. Перцу для роста и здоровья хватает одного или двух раз. Все необходимые удобрения можно приобрести в специализированных магазинах или использовать перегной, мочевину, компост или навоз.
При необходимости можно сделать еще одну подкормку — за три дня до высадки рассады в огород. Для этого в 10 л воды разведи 50 г суперфосфата и 20–30 г сульфата калия.
Чтобы удобрения хорошо усваивались, нужно следить за разными факторами. К примеру:
После такого подхода к удобрению перец будет плодотворно расти и дарить прекрасный урожай.
Подкармливать важно не только рассаду, в заботе нуждаются все растения. Мы рассказали, как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной, читай в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.