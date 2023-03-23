Чтобы был большим и сладким: чем подкормить рассаду перца весной

Сезон садоводства в разгаре. Когда и как сеять перец на рассаду, мы уже рассказали, а вот чем его подкармливать и когда это делать, чтобы он вырос большим, вкусным и сладким в 2023 году, читай дальше.

Чем подкормить перец весной 2023

Прежде всего следует разобраться с поливом. Ведь вода — это первое, что подпитывает рост и влияет на здоровое развитие перца.

Это растение влаголюбивое, однако его легко залить водой, что ухудшит рост. Поэтому полив следует производить раз в неделю теплой водой.

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Какие вещества нужны перцу в удобрениях:

Лучший вариант для подкормки — это мочевина и суперфосфат. Однако можно использовать дополнительные удобрения:

азот — укрепляет ростки и активизирует их рост;

калий и фосфор — помогает всходам расти, укреплять корни, повышает иммунитет растения;

минеральные комплексы и органика необходимы для формирования завязи;

фунгициды используют для защиты от вредителей и болезней.

Когда удобрять рассаду перца: поэтапное внесение удобрений

Подкормки не нужно делать очень часто. Перцу для роста и здоровья хватает одного или двух раз. Все необходимые удобрения можно приобрести в специализированных магазинах или использовать перегной, мочевину, компост или навоз.

Первую подкормку можно делать суперфосфатом уже после появления первых двух листков. Удобрение мочевиной делают через две недели после первой подкормки. На 10 л воды используй приблизительно 5–7 г мочевины и 30 г суперфосфата.

При необходимости можно сделать еще одну подкормку — за три дня до высадки рассады в огород. Для этого в 10 л воды разведи 50 г суперфосфата и 20–30 г сульфата калия.

Как правильно вносить удобрения

Чтобы удобрения хорошо усваивались, нужно следить за разными факторами. К примеру:

удобрения под корень следует вносить в утренние часы;

не допускай попадания минеральных удобрений на листья и стебли растений, ведь есть риск, что перец получит ожоги;

питательные вещества вноси вместе с поливом и обязательным рыхлением почвы;

перед тем как кормить рассаду перца нужно, чтобы почва была постоянно влажной, но не мокрой;

дневная температура должна держаться на уровне 23–27 градусов тепла, ночная — не ниже +16 ºС, а продолжительность светового дня — 16 часов в сутки.

После такого подхода к удобрению перец будет плодотворно расти и дарить прекрасный урожай.

Подкармливать важно не только рассаду, в заботе нуждаются все растения. Мы рассказали, как удобрить плодовые деревья и кустарники ранней весной, читай в материале.

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