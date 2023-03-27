Чем подкормить рассаду помидор, чтобы была крепкой и давала хороший урожай

Всем, кто занимается огородом, хочется, чтобы всегда был хороший урожай. Они прилагают к этому много усилий еще до того, как на улице станет тепло. А именно — разводят рассаду, чтобы потом посадить ее в открытый грунт.

Наверное, помидоры — одна из самых популярных рассад. Чтобы летом на огороде были красивые, большие и сочные томаты, нужно особое внимание уделить растению еще на начальных этапах. Мы расскажем, чем подкормить рассаду помидор для хорошего урожая.

Чем подкормить рассаду помидор

Азот, калий и фосфор являются самыми важными веществами для роста все растений. Если их не хватает, то внешний вид растения становиться плохим, оно выглядит вялым и слабым.

Сейчас также смотрят

Поэтому удобрять рассаду нужно, когда помидоры выглядят чахлыми. Если они крепкие и имеют толстые стебли, им пока хватает питательных веществ.

Как понять, чего не хватает помидорам:

нехватка азота — листья, особенно нижние, начинают равномерно желтеть, рассада перестает расти;

нехватка калия — на листьях рассады появляется жёлтая кайма, которая со временем подсыхает, а центр остаётся зелёным;

нехватка фосфора — “старые” листья становятся фиолетовыми с нижней стороны, но стебли не меняют цвет.

Виды удобрений, которыми можно подкормит рассаду помидор:

азотные удобрения — аммиачная вода, аммиачная селитра, карбамид, сернокислый аммоний, сульфат аммония; калиевые удобрения — калийная селитра, калимагнезия, монофосфат калия, сульфат калия, сернокислый калий; фосфорные удобрения — аммофос, двойной суперфосфат, диаммофос, костная мука, метафосфат калия, простой суперфосфат, фосфоритная мука.

Также для подкормки рассады помидор могут использовать комплексные минеральные удобрения, которые состоят из смеси вышеперечисленных. Они уже смешаны в нужных пропорциях, их можно найти в магазинах для сада и огорода. Если ты не уверен(-а), какие именно удобрения брать, можно проконсультироваться с продавцом.

Когда подкармливать рассаду помидор

Рассаду помидор не стоит удобрять сразу после посадки или появления маленьких листочков. На этом этапе растение берет питательные вещества из грунта.

Удобрять рассаду помидор можно после пикировки, после появления минимум двух – трех полноценных листочков. Но исключением может быть внешний вид побегов, а также если грунт изначально был плохой.

За весь период выращивания рассаде помидор обычно хватает трёх – четырёх комплексных подкормок.

Как правильно подкормить рассаду помидоров

Рассаду помидор лучше удобрять по утрам. За один – два часа до этого растения следует полить. Строго следуй инструкции на удобрении и правильно подготовь смесь. Когда вносишь подкормку в грунт, нужно лить удобрение од корень. Нельзя, чтобы удобрение попало на листья и стебли. Если это все же случилось, их нужно опрыскать водой с пульверизатора. Через два – три часа после подкормки нужно аккуратно разрыхлить верхний слой грунта.

Ранее мы рассказывали, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!