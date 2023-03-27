Чем подкормить рассаду помидор, чтобы была крепкой и давала хороший урожай

Всем, кто занимается огородом, хочется, чтобы всегда был хороший урожай. Они прилагают к этому много усилий еще до того, как на улице станет тепло. А именно — разводят рассаду, чтобы потом посадить ее в открытый грунт.
Наверное, помидоры — одна из самых популярных рассад. Чтобы летом на огороде были красивые, большие и сочные томаты, нужно особое внимание уделить растению еще на начальных этапах. Мы расскажем, чем подкормить рассаду помидор для хорошего урожая.
Азот, калий и фосфор являются самыми важными веществами для роста все растений. Если их не хватает, то внешний вид растения становиться плохим, оно выглядит вялым и слабым.
Поэтому удобрять рассаду нужно, когда помидоры выглядят чахлыми. Если они крепкие и имеют толстые стебли, им пока хватает питательных веществ.
Как понять, чего не хватает помидорам:
Виды удобрений, которыми можно подкормит рассаду помидор:
Также для подкормки рассады помидор могут использовать комплексные минеральные удобрения, которые состоят из смеси вышеперечисленных. Они уже смешаны в нужных пропорциях, их можно найти в магазинах для сада и огорода. Если ты не уверен(-а), какие именно удобрения брать, можно проконсультироваться с продавцом.
Рассаду помидор не стоит удобрять сразу после посадки или появления маленьких листочков. На этом этапе растение берет питательные вещества из грунта.
Удобрять рассаду помидор можно после пикировки, после появления минимум двух – трех полноценных листочков. Но исключением может быть внешний вид побегов, а также если грунт изначально был плохой.
За весь период выращивания рассаде помидор обычно хватает трёх – четырёх комплексных подкормок.
За весь период выращивания рассаде помидор обычно хватает трёх – четырёх комплексных подкормок.
Ранее мы рассказывали, когда сеять помидоры на рассаду в 2023 году.
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