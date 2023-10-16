Уберечь от холодов и грызунов: когда укрывать виноград на зиму и как это правильно делать

Любишь производить домашнее вино или просто смаковать любимыми ягодами из собственного сада? Тогда нужно точно знать, чем укрывать виноград на зиму и когда это нужно делать.

Когда укрывать виноград на зиму

Хотя виноград и достаточно вынослив по сравнению с другими растениями, все же он нуждается в тепле зимой. В большинстве своем виноград еще может находиться на морозе от -5 до -8°C. Если температура опустится ниже -21ºС, то растение вскоре может погибнуть.

Наиболее благоприятным периодом для укрытия будет конец ноября — начало декабря. Однако лучше будет следить именно за температурным столбиком.

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Если отметка несколько дней будет держаться -5°C, тогда лучше укрыть виноград. Кроме того, рекомендуется именно подержать это время растение на морозе, чтобы оно немного закалилось. А когда она станет светло-коричневого цвета, можно начинать процедуру.

Как укрывать виноград на зиму

Перед укрытием винограда нужно приготовить растение верно. Для начала нужно обрезать кусты и обработать их от вредителей и болезней. Затем выбрать способ утепления и позаботиться о вентиляции, чтобы предотвратить образование конденсата и плесени.

Чем укрывать виноград на зиму

Один из самых простых способов утеплить виноград — это использовать строительные материалы. К примеру, можно выбрать шифер, рубероид или доски. Из них можно соорудить защиту в виде щитов. Таким образом, между кустами будет оставаться пространство, которое лучше заполнить соломой или еловыми ветвями.

Еще хорошим вариантом будет укрытие винограда агроволокном, остатками линолеума, мешками из-под сахара или полимерными пленками. В этом случае тоже важно не забыть оставить вентиляционные отверстия во избежание образования конденсата.

Также важно позаботиться о ядовитых приманках внутри, поскольку особенно в соломе могут завестись грызуны, которые испортят растение.

Чтобы плоды были еще более насыщенными и сочными, важно знать тоже, чем обработать виноград от серой гнили.

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