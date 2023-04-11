Сложно, но возможно! Чем заменить сигареты, чтобы окончательно бросить курить — собрали советы Минздрава, ВОЗ и экспертов

Курение — вредная привычка, и об этом все мы знаем с детства. Однако предупреждения на упаковках сигарет и уроки с основ здоровья в школе практически не влияют на стремительно развивающуюся культуру курения среди молодежи и подростков.

Кто-то считает, что это только дань моде, ведь сейчас популярны стали электронные сигареты. Другие говорят, что случаи курения участились из-за стресса, который украинцы проживают во время войны. В любом случае чтобы курение стало не столь популярным, над проблемой должно работать государство и, конечно, сами граждане.

Если ты хочешь бросить курить, но не знаешь, чем заменить сигареты или табачные изделия сначала — мы собрали для тебя в материале советы и предостережения от Минздрава, ВОЗ и мнения экспертов на этот счет.

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Причины бросить курить

Всемирная организация здравоохранения поощряет курильщиков изменить свой образ жизни и бросить курить. Для этого, как отмечают в статье ВОЗ, существует более 100 причин. В частности, значительное ухудшение здоровья, сокращение лет жизни и ухудшение его качества, уязвимость к Covid-19 и внешний вид.

Все эти вещи давно известны, однако чаще всего бросить курить сложно по нескольким причинам:

популярность — в настоящее время культура курения распространена, особенно среди подростков и молодежи;

курильщикам трудно удержаться от соблазна попробовать никотинсодержащий продукт;

нечем заменить вредную привычку.

Бросить курить за раз возможно, хоть это и вызовет у тебя трудности. Центр Общественного здоровья Минздрава Украины советует соблюдать несколько пунктов, чтобы точно избавиться от курения. Для этого лучше всего прописать четкий план, чтобы контролировать плавный отказ от курения.

Назначь дату отказа от курения в течение двух последующих недель. Сообщи семье и друзьям о своем решении — бросать курить проще с поддержкой близких. Сформулируй и запиши причины отказа от курения. Составь перечень ситуаций, когда ты обычно куришь, чтобы выяснить, что может спровоцировать тебя закурить. Избавься от всех напоминаний о курении. Выкинь из дома, машины и рабочего места все табачные изделия, зажигалки, пепельницы. Зато в те места, где ты раньше хранил/хранила сигареты, можно положить леденцы, соломинки, никотиновые пластыри (если у тебя высокая степень зависимости). Подумай о небольших поощрениях для себя за определенные достижения (например, когда ты продержался/продержалась без сигарет неделю).

Чем заменить сигареты: советы

На самом деле существует много мнений, как правильно и без ущерба организму бросать курить.

Все зависит от тебя и состояния здоровья, желания и возможностей. Мы дадим несколько сборных советов, но отмечаем: если у тебя есть длительная зависимость, однозначно следует обратиться к врачу, наркологу или психотерапевту, который поможет справиться с вызовом.

Психологическая и физическая зависимости от курения возникают из-за выброса эндорфина в мозг. Повышение уровня эндорфина вызывает чувство счастья и удовольствия, происходит выброс адреналина в кровь. Но когда действие никотина прекращается, организм просит последующую дозу.

Если этого не происходит, возникает так называемый “синдром отмены”. Он может сопровождаться головной болью, беспокойством, раздражением, апатией, злобой.

Есть много заменителей для сигарет: электронные сигареты, вейпы, кальяны, табачные изделия нагрева. Иногда можно услышать мнение, что во время первого периода отказа от сигарет, можно перейти на более легкие виды курения.

Почему электронные сигареты — не выход для курильщиков

Минздрав Украины утверждает: дым электронной сигареты может быть канцерогеном и повышает риски болезней сердца, рака легких, может вызвать воспаление легких и повышает риски развития хронического обструктивного заболевания легких.

Вот несколько фактов, почему следует отказаться от электронных сигарет:

С переходом на электронные сигареты труднее бросить курить.

Существуют исследования, указывающие на то, что люди, которые пытаются отказаться от курения с помощью электронных сигарет, имеют меньшие шансы на успех по сравнению с теми, кто эти устройства не использует.

Электронные сигареты и обычные сигареты вместе несут еще больший риск для здоровья.

Переход на электронные сигареты способствует возникновению нового так называемого дуального (двойного) стиля курения, потребления электронных и обычных сигарет одновременно.

Пассивное курение электронных сигарет также опасно.

Как бросить курить: советы ВОЗ

Существует несколько способов “переключить” себя, если очень хочется курить. ВОЗ выделила следующие:

Глубокое дыхание: сделай десять глубоких вдохов, чтобы расслабиться, пока желание не пройдет.

Выпей воды.

Сделай что-нибудь другое, чтобы отвлечься: прими душ, читай, гуляй, слушай музыку.

Советы наркологов, как бросить курить

Бросить курить можно самостоятельно, иногда врачи могут советовать использовать также медикаменты или пластыри для курильщиков.

Такое лекарство можно покупать только с разрешения врача, поэтому обязательно проконсультируйся перед тем, как начнешь его употреблять.

Рекомендации наркологов, как бросить курить самостоятельно.

Откажись от кофе и алкоголя — это первые “спутники” вредной привычки. Бросай резко — просто исключи сигареты из жизни, а все, что их сопровождало (аксессуары, ритуалы) выбрасывай без сожаления. Так можно бросить курить за два дня, причем на второй день физическая тяга к никотину практически не ощущается. Сохраняется только психологический фактор, с которым нужно бороться. Если такой способ не для тебя, веди календарь. Сократи количество сигарет в день, ежедневно увеличивая интервалы. Если сигарета так и просится в рот, отправь туда стакан жидкости, пожуй яблоко, жвачку, мятную конфету. В крайнем случае, подержи в зубах зубочистку и отвлекитесь на рутинные дела. Избегай ситуаций, в которых всегда курил/курила. Перестань покупать и брать с собой сигареты на работу, на прогулку. Спорт отвлечет тебя от курения. Посчитай, сколько средств ты тратил/тратила за месяц на курение.

Также в этом деле помогут фильмы, показывающие, как работает сигаретный бизнес и как он влияет на здоровье людей.

Например, захватывающее документальное расследование французско-канадского производства Табачный заговор, охватывающий три континента и раскрывающий огромный сговор табачной промышленности, завоевывающий новые рынки из-за коррупции и манипуляций.

О том, как курение влияет на твое психическое состояние и как отказаться от плохой привычки, мы рассказывали раньше.

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