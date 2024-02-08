Чемпионат мира по биатлону 2024 года: результаты первой смешанной эстафеты

7 февраля 2024 года началось самое главное событие в мире биатлона — чемпионат мира по биатлону 2024. В этот же день в чешском городе Нове-Место состоялось первое соревнование. Какими были его результаты и как выступила украинская сборная — читай в нашем материале.

Чемпионат мира по биатлону 2024 года: результаты смешанной эстафеты

В первом забеге чемпионата мира Украина заняла седьмое место. Турнирная таблица выглядит следующим образом:

Франция (1+9) 1:09:24,4 Норвегия (0+8) +45,2 Швеция (0+10) +1:01,7 Швейцария (0+3) +1:02,9 Германия (1+9) +1:30,9 Австрия (0+7) +2:30,5 Украина (0+8) +2:48,8

Участие украинской сборной на чемпионате мира по биатлону 2024

Украинскую сборную представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Ирина Петренко.

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Стартовый этап начал Артем Прима. Использовав два дополнительных патрона, чтобы закрыть последнюю мишень, он вышел из огневого рубежа 17-м. На стойке промахнулся дважды, но смог подняться на девятую позицию.

На втором этапе Дмитрий Пидручный идеально отстрелял лежа и занял пятое место. Стрельбу стоя отработал с одним промахом, после огневого рубежа передал эстафету на восьмом месте.

На третьем этапе Юлия Джима ошиблась на стрельбе лежа и оставила огневой рубеж девятой. Стойку она оставила с одним неточным выстрелом и заняла восьмую строчку. Передала эстафету седьмой.

На конечном этапе Ирина Петренко не допустила ни одной ошибки на стрельбе лежа и после предпоследнего огневого рубежа была шестой. На стойке спортсменка воспользовалась одним дополнительным патроном, за что заработала седьмое место.

Украинская сборная завершила забег на седьмом месте турнирной таблицы.

Когда смотреть следующее соревнование чемпионата мира по биатлону 2024

Новое соревнование чемпионата мира по биатлону 2024 года состоится в пятницу, 9 февраля, в 18:20.

В этот раз вместо смешанной гонки участвовать в спринте на 7.5 км будут женщины. Турнир пройдет в швейцарском городе Ленцерхайде.

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