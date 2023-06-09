Это можно делать летом? Как черенковать розы — правила размножения садового цветка

Многие садоводы хотят размножить красоту, которая цветет у них. Так часто случается с розами, которые относительно легко размножаются черенками. Но можно ли черенковать розы во время цветения? Читай в нашем материале о черенковании роз летом — подробные правила размножения.

Черенкование роз летом: правила размножения черенками

Размножение черенками является самым дешевым и простым способом в садоводстве. Черенковать розы можно летом во время первого цветения. Можно срезать зеленые черенки, находящиеся на начальной стадии одревеснения.

Розы, размноженные черенками, лучше выдерживают морозы и нападения вредителей, а еще они имеют более сильный иммунитет к заболеваниям. Поэтому это не только дешевый вариант, а еще такой, который бережет сад.

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Для черенкования подходят маленькие сорта роз. Чем меньше бутон, тем лучше. Летом черенковать розы довольно просто, ведь хорошо видно, какой отросток выбрать, их можно выращивать на улице, а к осени растение успевает набраться сил.

Однако не все черенки выдерживают зимовку, поэтому тебе следует сделать их как можно больше, если хочешь размножить красивый сорт розы. А сажать черенок можно как в открытую почву, так и в горшки дома.

Вариант с горшками даже лучше, ведь шансы сохранить черенки до весны значительно выше. Розы будут меньше мерзнуть и будут под твоим присмотром. Поэтому, если у тебя есть возможность посадить побеги дома, сделай это.

Для черенкования тебе понадобятся садовые перчатки, секатор или нож, горшки с землей для черенков, вода, дренаж и полиэтиленовая пленка. Подготовь это перед тем, как проводить черенкование розы.

Как черенковать розу весной — пошагово

Выбери черенки до 20 см длиной, имеющие хотя бы пять почек. Секатором или ножом сделай срез наискось. Расстояние среза до нижней почки должно быть 1 см. А верхний срез должен быть выше на 3 см от самой высокой почки. Черенки посади в горшок или в открытую почву. Если садишь в открытый грунт, накрой верхушки черенков полиэтиленовой пленкой. Сади черенки на треть в землю. На дно горшка можно положить дренаж. Черенки по желанию можно обработать раствором, стимулирующим рост растений. Черенки нужно поливать, проветривать и осматривать от вредителей.

Весной можно пересаживать черенки из горшков в открытый грунт, если ты изначально не сажал(-а) их туда.

Раньше мы рассказывали, как засушить розу и правильно ее хранить.

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