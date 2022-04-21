Чистый четверг — как и когда правильно купаться

В этом году Чистый четверг у верующих восточного обряда выпадает на 21 апреля, а у верующих западного обряда – 14 апреля. Согласно давней традиции восточного обряда, в этот день верующие должны искупаться до заката солнца.

Большинство примет и традиций праздника связаны с очищением телесным и духовным. Это берет начало от библейской легенды, когда Иисус Христос лично вымыл ноги своих учеников во время Тайной вечери.

Верующие западного обряда в этот праздник причащаются, освящают специальное масло – миро, а вечером устраивают обряд омовения ног. На самом высоком уровне участие в обряде омовения ног принимает сам Папа Римский.

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По традиции, кроме купания, в этот день также пекут паски, убирают дом.

Как купаться в Чистый четверг

Купание в Чистый четверг нужно провести до восхода солнца. Когда проснешься утром в Чистый четверг, умойся из серебряной монеты или ложки. Умывание одарит человека крепким здоровьем и красотой на целый год. Если дома есть больной, одолжи серебро у соседей и умой его. Согласно христианской вере, вода в этот день смывает грехи и невзгоды, накопившиеся за год. Во время купания можно читать молитву, чтобы их отмолить. Купаться советуют стоя и в холодной воде. При стекании капель воды нужно представлять, что это льется не вода, а чистый свет, смывающий весь негатив и очищающий душу.

Другие традиции в Чистый четверг

Проведи генеральную уборку в доме. Вымой окна, двери, стены, пол, потолки. Помой обувь и другие вещи. Убери грязь, паутину, хлам. Освободись от ненужных вещей.

Замеси тесто на паски и покрась пасхальные яйца.

Исповедуйся и сходи на службу в церковь.

Приготовь соль. Это, как правило, делается в ночь со среды на четверг.

Подай милостыню. После службы в храме не забудь поделиться с бедными людьми тем, что у тебя есть.

Ранее мы рассказывали подробнее про Чистый четверг 2022 года и об обычаях и обрядах этого дня.