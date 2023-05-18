Собираться в больницу или все в норме? Что будет, если случайно проглотил(-а) жвачку

Во время тренировок или учебы мы иногда жуем жвачку. Неосторожность или задуманность может спровоцировать глотание жевательной резинки. Однако и дети очень часто проглатывают их намеренно. В нашем материале ты узнаешь, что будет, если проглотить жвачку взрослому или ребенку.

Что будет, если проглотить жвачку взрослому или ребенку

Жевательные резинки очень вкусные, поэтому иногда может возникнуть случайная ситуация, когда мы проглатываем их. Смертельной угрозы в этом нет. Если с детства тебя пугали, что жвачка навсегда останется в организме — это миф.

Вообще жевательную резинку советуют использовать только в том случае, когда нет возможности освежить дыхание чисткой зубов. Ее можно жевать не больше двух раз в день по несколько минут.

Однако производители жвачек предлагают такое разнообразие вкусов, что остановиться бывает сложно. Если ты случайно проглотил(-а) жвачку, не волнуйся, организм переварит ее настолько, насколько позволяет состав продукта. То, что не переварится, выйдет из организма естественным путём.

Если жевательная резинка стандартного размера, опасности это не представляет. Если она больше, жвачка может заблокировать желудочно-кишечный тракт, но это должен быть действительно большой кусок жевательной резинки.

Миф, что жевательная резинка переваривается семь лет или остается навсегда в желудке, вероятно придумали родители, чтобы дети не глотали сладкие жвачки. Часто на упаковке написано, что они содержат неперевариваемые вещества. Но ведь это не значит, что она не выйдет из организма за 1-3 дня.

Если ты проглотил(-а) одну жевательную резинку, обращаться к врачам не нужно. В случае, если их было несколько или это была очень большая жвачка, лучше обратиться к терапевту или хирургу.

Раньше мы рассказывали, что делать, если ребенок проглотил маленький предмет.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!