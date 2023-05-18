Здоровье и красота

Собираться в больницу или все в норме? Что будет, если случайно проглотил(-а) жвачку

Анастасия Грубрина, редактор сайта 18 мая 2023, 18:30
Що буде, якщо проковтнути жуйку дорослому або дитині
Фото: Pexels

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