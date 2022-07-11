Уксус и горячая вода: что делать, если тебя ужалила медуза

Укусы медуз – неприятная вещь, которая иногда может закончиться не просто ожогом кожи, но и обернуться смертельной угрозой. Ведь на щупальцах медузы, которыми она может ужалить, содержится яд.
Стоит отметить, что медуза никогда не нападает на людей целенаправленно — порой они расценивают нас, как потенциальную угрозу для своей жизни. Поэтому, если ты столкнешься с медузой и спровоцируешь её, тело обязательно почувствует ожог.
В большинстве случаев ожог медузы вызывает только местную реакцию, но иногда яд может попасть в кровоток и привести к более серьезным симптомам.
В зависимости от типа медузы, количества укусов, возраста и состояния человека, реакция может быть более тяжелой:
Поэтому при тяжелой реакции необходимо обязательно обратиться к врачу. Но если реакция местная и не вызывает тяжелого состояния, есть несколько советов, как облегчить боль.
Unsplash
Считается, что именно горячая вода помогает уменьшить боль и нивелировать угрозу яда для тела.
Считается, что именно горячая вода помогает уменьшить боль и нивелировать угрозу яда для тела.
Также существует мнение, что соленая морская вода может остановить действие яда на коже. А еще иногда рекомендуют использовать уксус с этой же целью.
А что делать, если ужалила пчела, мы рассказывали ранее.
Источник: 24 канал
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