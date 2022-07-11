Уксус и горячая вода: что делать, если тебя ужалила медуза

Укусы медуз – неприятная вещь, которая иногда может закончиться не просто ожогом кожи, но и обернуться смертельной угрозой. Ведь на щупальцах медузы, которыми она может ужалить, содержится яд.

Стоит отметить, что медуза никогда не нападает на людей целенаправленно — порой они расценивают нас, как потенциальную угрозу для своей жизни. Поэтому, если ты столкнешься с медузой и спровоцируешь её, тело обязательно почувствует ожог.

В большинстве случаев ожог медузы вызывает только местную реакцию, но иногда яд может попасть в кровоток и привести к более серьезным симптомам.

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Кроме боли, могут быть и другие симптомы:

следы на коже от контакта с щупальцами становятся красными, коричневыми или бордовыми;

появляется зуд;

отекает кожа;

появляется пульсирующая боль в конечностях.

Что может произойти после укуса медузы?

В зависимости от типа медузы, количества укусов, возраста и состояния человека, реакция может быть более тяжелой:

боль в животе, тошнота, рвота;

головная боль;

боль или спазмы в мышцах;

слабость, обморок или потеря ориентации в пространстве;

проблемы с дыхательными путями или сердцем.

Поэтому при тяжелой реакции необходимо обязательно обратиться к врачу. Но если реакция местная и не вызывает тяжелого состояния, есть несколько советов, как облегчить боль.

Что делать, если ужалила медуза?

Вытащить оставшиеся в теле жала с помощью пинцета и ни в коем случае не трогать их голыми руками;

Опустить руку или ногу (зависимо от того, где тебя ужалила медуза) в горячую воду на 20-45 минут или принять горячий душ.

Температура воды должна быть 43-45 градусов — ощутимо горячая, но не слишком, чтобы не обжечься.

Считается, что именно горячая вода помогает уменьшить боль и нивелировать угрозу яда для тела.

Также существует мнение, что соленая морская вода может остановить действие яда на коже. А еще иногда рекомендуют использовать уксус с этой же целью.

А что делать, если ужалила пчела, мы рассказывали ранее.

Источник: 24 канал

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