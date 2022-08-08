Что делать и куда бежать: какой должна быть первая помощь при ожоге кипятком

Каких только мы не видели за эти месяцы полномасштабной войны травм как физических, так и психологических. Однако иногда совсем забываешь, а что же делать при простейших поражениях, таких как, например, ожог кипятком.

Иногда он бывает простой и может приравниваться всего к первой степени. В таких случаях спасают тоже самые простые действия.

Однако бывают случаи, когда все немного сложнее и просто необходима первая помощь, которая может снизить уровень поражения и болевые ощущения.

Что ни в коем случае нельзя делать при ожогах кипятком

Пораженные участки нельзя смазывать маслом, жиром, сметаной, кефиром, медом, льдом, зубной пастой, крахмалом и любыми химическими веществами.

Также не следует касаться поражений и обрабатывать их антисептиками, такими как йод, спирт, марганцовка и другими подобными им.

Кроме того, на коже могут образоваться волдыри. Такое случается с ожогами второй степени. В таком случае их нельзя ни в коем случае прокалывать или вообще как-то трогать.

Так же не стоит и отдирать одежду, которая прилипла к сильно пораженному участку, поскольку это может принести еще больше вреда.

Что делать при ожогах кипятком

Если ожоги кипятком достигли только первой или второй степени, то есть на коже появились покраснения или пузырьки, то можно справиться с поражением собственноручно. Для этого нужно сначала освободить участок от одежды, если она не прилипла.

Затем охладить поражение, если цельность кожи не нарушена. Для этого можно ее поместить под кран или в емкость с прохладной водой. Это поможет снизить степень ожога и снизить отек.

После этого пораженный участок можно обработать противоожоговым препаратом. Также можно нанести стерильную повязку, не содержащую ворса.

Если на коже есть пузырьки, то рекомендуется оставить повязку до тех пор, пока поражение не уменьшится. Однако ее нужно будет менять каждый день, чтобы предотвратить заражение.

Также в отдельных случаях можно принимать обезболивающие. Однако для этого лучше проконсультироваться с врачом.

Кроме того, следует обратиться к специалисту в случае возникновения осложнений, появления инфекции, сильных болях. Если кипяток поразил кожу до мышечной части, тогда нужно немедленно обратиться к врачу или вызвать скорую.

Однако в наши дни поражения могут быть совершенно разными. Чтобы не растеряться, читай, как оказать помощь при ранении.

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