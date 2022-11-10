Что известно о ракетах ATACMS, которые нужны ВСУ

Ракетные системы, которык передают с Запада, стали мощным оружием против армии РФ.

Однако передадут ли ракеты ATACMS Украине — пока остается вопросом.

Что известно о тактических ракетах ATACMS и какие их технические характеристики — читай в материале.

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Ракеты ATACMS: что известно

Аббревиатура ATACMS расшифровывается как Army Tactical Missile System. Ее называют американской тактической баллистической ракетой класса земля — земля.

Производит ее компания Lockheed Martin.

Ракеты Акатамс предназначены для использования с ракетными системами M142 HIMARS и M270 MLRS и других модификаций.

Тактические ракеты ATACMS имеют функцию стрельбы на дистанцию ​​до 300 км.

Выделяют несколько модификаций ATACMS, отличающихся дальностью и точностью. Выделяют следующие типы:

Ракета MGM-140A ATACMS Block 1. В ней содержится кассетная боевая часть М39, снаряженная суббоеприпасами M74, предназначенными для поражения живой силы. Каждая из них имеет дальность стрельбы до 165 км;

MGM-140B ATACMS Block 1A. Ее называют модернизированной версией, ведь в нее входит приемник спутниковой системы навигации NAVSTAR (Америка). Кассетная боевая часть имеет до 300 боевых элементов M74. Ее дальность — 300 км;

MGM-140 NTACMS. Ее называют корабельной модификацией ракеты;

Ракета MGM-140C (MGM-164A ATACMS Block 2) имеет кассетную боевую часть с 13 боевыми элементами BAT. Стреляет до 140 км;

MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) / MGM-168A ATACMS Block 4A. Стреляет до 270 км. Она оснащена осколочно-фугасной боевой частью WDU-18, весом 227 кг.

Какую из этих модификаций ATACMS могут получить Вооруженные силы Украины, пока неизвестно.

Ракеты ATACMS: как запускают и для чего предназначены

Для того чтобы запустить ракету ATACMS, используют пусковую установку M270 MLRS или HIMARS. Назначение ракет — поражение точечных целей противника.

Что может поражать ATACMS:

командные пункты;

пусковые установки ракет;

объекты ПВО;

узлы связи;

склады боеприпасов;

другое.

Ракеты ATACMS могут работать и в холод, и в жару. Также они бесперебойно работают в любое время суток.

Украинские военные ожидают ракет ATACMS, ведь с их помощью можно поражать цели противника на территориях, которые оккупировала Россия.

К примеру, в Запорожье, Донецке, Луганске и Херсоне. В силу ее дальности, можно охватить даже Крым, территории Беларуси и России.

Ракеты ATACMS: характеристики

Длина — 3,96 м (ATACMS MGM-140A и MGM-140B); 4,00 м (MGM-164B и MGM-168A);

Диаметр ракеты — 0,61 м;

Размах крыльев — 1,4 м;

Масса также разная: 1670 кг — ATACMS MGM-140A; 1320 кг — MGM-140B;

Они входят в кассетный тип;

Дальность стрельбы: 165 км — ATACMS MGM-140A; 300 км — MGM-140B; 140 км — MGM-164A; 270 км — MGM-168A.

На ракеты ATACMS цена бывает разной. Однако средняя стримость ракеты ATACMS в 2022 году — около $1 млн.

Мы должны поддерживать как военных, так и мирных жителей, пострадавших от войны. Раньше мы рассказывали, почему украинцам важно донатить.

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