Что подарить маме на Новый год 2023: шпаргалка полезных и приятных подарков

Праздник Нового года постепенно приближается. Для многих это возможность собраться с родными, с которыми не получалось встретиться в течение года, и порадовать их подарками.

С одной стороны, когда ты знаешь родных людей с самого рождения, то понимаешь их вкусы, предпочтения и пожелания.

Однако на самом деле выбрать подарок самым родным не так-то просто. Ведь кажется, будто все возможные приятности ты уже дарил(-а).

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Если ты уже не знаешь, что дарить маме на Новый год, можешь посмотреть нашу шпаргалку полезных и приятных подарков.

Что подарить маме на Новый год 2023

Подарки можно разделить на две категории:

дарящие приятные эмоции и восторг;

те, что точно пригодятся, то есть практичные варианты.

При выборе подарка ориентируйся на то, что сейчас актуально для мамы, каков ее возраст, потребности и увлечения. И, конечно же, не забывай о своем бюджете.

Подарки радости маме на Новый год 2023

К этой категории мы относим все, что дарит человеку приятные эмоции, радость и восхищение.

Подарки радости следует выбирать в соответствии с хобби, увлечениями, предпочтениями, мечтами человека и т.д. Хорошо, что с развитием технологий варианты, подходящие под эти критерии, умножились в геометрической прогрессии.

Сертификаты

Благодаря такому подарку ты можешь устроить своей маме день красоты и полного отдыха, день шопинга или обучение на интересующем ее курсе.

В современном мире сертификат можно приобрести почти на любую услугу или вещь. Главное здесь ориентироваться на то, что любит и хочет твоя мама.

Яркие эмоции

Подарки, которые запоминаются надолго — это яркие эмоции. Следовательно, ты можешь подарить маме новогоднюю профессиональную фотосессию, где визажист позаботится о макияже, стилист — о нарядах, а фотограф — о невероятных кадрах.

Яркие эмоции дарят также экстремальные виды спорта, путешествия, концерты, шоу.

Домашний любимец

Домашний любимец станет отличным подарком. Ведь сейчас многие животные нуждаются в доме, а люди — в тепле.

Забота о ком-то заряжает позитивом и хорошим настроением. К тому же вместе с кем-то проходить сквозь темные времена проще.

Подарки для хобби и увлечения

Следующая категория подарков, которые порадуют твою маму, связана с ее любимым делом.

Здесь пригодится твоя внимательность, ведь нужно точно знать, что именно нравится маме. Например, если она любит читать, можно подарить ей книги любимого автора, жанра или издательства.

Такой подарок можно совместить с практичным и адаптировать к вызовам времени. Например, подарить электронные книги или подписку на сетевую библиотеку.

Если же мама получает удовольствие от чтения бумажных версий, можешь приобрести для нее специальные аксессуары. Они позволят читать любимую литературу без риска для зрения даже тогда, когда нет света, а на улице уже темно.

Если она любит готовить, подари ей кулинарные книги, мастер-классы или технику, о которой она давно мечтала.

И так работает с любым хобби или увлечением: вязаньем, вышиванием, пением, танцами, игрой на инструменте, изучением новых языков, спортом и т.д.

Если же ты не уверен(-а) в том, что именно нравится твоей маме, можешь невзначай спросить об этом у ее друзей или других родственников.

Подарки уюта

У твоей мамы может быть все необходимое: подушки, одеяла, светильники и элементы декора. Но со временем весь интерьер приедается и хочется перемен.

Поэтому элементы декора, текстиля, даже новая мебель может стать приятным подарком для твоей мамы. Мелочи, связанные с новогодним настроением, в характерных цветах тоже будут приятным подарком или дополнением к нему.

Подарки ручной работы

Когда мы были маленькими, максимум, который могли позволить себе — это сделанные своими руками подарки.

Однако сейчас изделия ручной работы вышли на новый уровень мастерства, а любовь и время, вложенные в них, будут особенно греть маму.

Следовательно, ты можешь связать для нее плед, игрушку, свитер или любой другой элемент одежды. Можешь вышить для нее вышиванку, картину, сделать свечу с любимым ароматом или смастерить элемент мебели, декора.

Все зависит от твоих умений и увлечений, времени и желания.

Практические подарки маме на Новый год 2023

Такие подарки как никогда актуальны, ведь ко временам блэкаута и постоянным отключениям света можно подготовиться, чтобы пережить их с комфортом.

Техника. Аккумуляторы, павербанки, зарядные станции и даже генераторы — все это пригодится. Также из техники могут понадобиться грелки или обогреватели, не требующие электричества.

Аккумуляторы, павербанки, зарядные станции и даже генераторы — все это пригодится. Также из техники могут понадобиться грелки или обогреватели, не требующие электричества. Освещение. Фонарики, альтернативное светодиодное освещение, свечи, гирлянды на батарейках, светильники и т.д. Сейчас вариантов, которые не оставят маму в темноте, много.

Фонарики, альтернативное светодиодное освещение, свечи, гирлянды на батарейках, светильники и т.д. Сейчас вариантов, которые не оставят маму в темноте, много. Одежда. При аварийных отключениях света часто исчезает и водоснабжение. Чтобы мама не мерзла, можно подарить ей теплые элементы одежды: халат, свитер, флисовая кофта, термобелье и т.д.

При аварийных отключениях света часто исчезает и водоснабжение. Чтобы мама не мерзла, можно подарить ей теплые элементы одежды: халат, свитер, флисовая кофта, термобелье и т.д. Игры и развлечения. Актуальным подарком, который пригодится в темные вечера, будет: настольная игра, картины по номерам, подписка на стриминговый сервис, которая предоставит доступ к хорошим фильмам или сериалам и т.д.

Такие практичные варианты можно связать не только с блэкаутами, ведь на них жизнь не ограничивается. Следовательно, если твоя мама владелица авто, можно подарить что-то практичное для него, например, техосмотр.

Также отличным практичным подарком являются медицинские услуги. Можешь подарить маме полноценное обследование всего организма или поход к стоматологу.

Если же ты уже приобрел(-ла) что-то приятное или полезное для своей мамы, то читай нашу инструкцию, как хорошо упаковать подарок на Новый год своими руками.

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