Что подарить на гендер-пати: идеи презентов на разный бюджет для малыша и родителей

Одним из самых прекрасных периодов в жизни семьи является ожидание пополнения в семье. И одним из самых интригующих моментов в этом этапе является гендер-пати — праздник, на котором будущие родители вместе с родственниками и друзьями узнают пол будущего ребенка.

Это событие — не только символ начала нового этапа в жизни семьи, но и прекрасная возможность для близких выразить свою любовь и поддержку. Поэтому выбор идеального подарка может быть непростой задачей, ведь хочется, чтобы он был не только символическим, но и полезным и практичным для будущих родителей и малыша. Именно поэтому важно подходить к выбору подарка с особым вниманием, учитывая потребности и пожелания семьи.

Подробнее о том, что подарить на гендер-пати — рассказываем далее в материале.

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Что подарить на гендер-пати: идеи

Сертификат в детский магазин

Такой подарок предоставляет свободу выбора, позволяя родителям самостоятельно выбрать нужные товары, например, развивающий коврик, который стимулирует развитие ребенка с первых месяцев жизни.

Книжка для родителей

Полезный и познавательный подарок, который поможет будущим родителям подготовиться к рождению и воспитанию ребенка. Такие книги — это хороший вариант для тех гостей, кто ищет, что подарить родителям на рождение ребенка.

Уходовая косметика для младенцев

Перечень продуктов в этой категории довольно много. Это может быть и шампунь и гель для купания, и мыло и крем. Все это необходимо для ежедневного ухода за кожей и здоровьем малыша. Поэтому натуральная и безопасная косметика станет отличным подарком.

Профессиональная фотосессия для малыша

Еще одним вариантом подарка, который дарят гости на гендер-пати, является сертификат на фотосессию для новорожденного. Это уникальную возможность запечатлеть самые ценные моменты раннего детства. Сертификат на фотосессию позволяет родителям спланировать съемку в удобное для них время, зафиксировав бесценные воспоминания, которые они смогут пересматривать всю жизнь.

Термометр для ванночки

Если ты еще в раздумьях, что можно подарить на гендер-пати — почему бы не выбрать детский термометр для ванночки? Он гарантирует безопасное купание, позволяя легко контролировать температуру воды, чтобы она была идеальной для младенца.

Махровое полотенце с капюшоном

Оно обеспечивает мягкое и уютное обертывание малыша после купания и помогает быстро высушить и согреть ребенка. Главное — выбирай товары из натуральных тканей, которые будут безопасными для новорожденного.

Ортодонтическая пустышка

Такие пустышки специально разработаны для удовлетворения естественных потребностей сосания у младенцев. К тому же они способствуют правильному развитию ротовой полости.

Подушка для сна и кормления

Этот подарок обеспечит поддержку и комфорт во время кормления или отдыха. Еще одним его преимуществом при использовании является возможность снизить нагрузку на спину и руки мамы.

Кокон для новорожденных

Создает безопасное и уютное место для сна малыша, имитируя ограниченное пространство, будто в мамином животе. Кокон помогает минимизировать стресс и обеспечивает плавную адаптацию ребенка к новым условиям.

Термокружка

Это идеальный подарок для родителей младенца, ведь она позволяет держать напитки в горячем или холодном состоянии в течение долгого времени. Это особенно удобно во время долгих прогулок или поездок.

Альбом для хранения воспоминаний (baby book)

Это оригинальный подарок на гендер пати, который поможет родителям сохранить важнейшие моменты раннего детства их ребенка, от первых улыбок до первых шагов.

Силиконовая посуда для первого прикорма

Очень важный и полезный подарок, ведь такая посуда безопасна и удобна в использовании. Она поможет малышу научиться есть самостоятельно, делая процесс введения прикорма легче и веселее.

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