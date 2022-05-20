День Киева 2022: почему не время сидеть дома? Интересные события, куда сходить в столице

В этом году будет особый День Киева 2022 для всех, потому что свобода столицы дорого досталась стране.

После тяжелых боев с русскими оккупантами город постепенно оживает. Открывается много заведений, налаживаются поставки и работа транспорта, происходит много культурных событий.

Да, еще можно регулярно услышать сирены, туда все еще может прилететь вражеская ракета, однако свой очередной день рождения Киев будет праздновать под родным украинским флагом.

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Жители Киева делают все, чтобы достойно поздравить свой родной город с днем рождения и сделать так, чтобы он выстоял.

Куда пойти на День Киева 2022: активный отдых

Если ты думаешь, что в этот день все будет закрыто и максимум, куда можно пойти — в супермаркет возле дома, то ты ошибаешься.

Поэтому в воскресенье, 29 мая, в Киеве планируют провести много событий, что доказывает одно — не стоит сидеть дома.

Начнём с локаций, где можно насладиться красотой природы. Если за город на шашлыки выезжать опасно, то вот альтернативные варианты.

Добропарк

Несмотря на то, что его частично разрушили оккупанты, уничтожив главное здание парка и украв инструменты, с 6 мая, после тщательной проверки территории службой ГСЧС, он возобновил свою работу.

Билеты стоят 100 грн для детей и 200 грн для взрослых. Их уже можно приобрести онлайн, чтобы воспользоваться в течение всего года.

Ведь вклад в эти билеты сейчас поможет ландшафтному парку побыстрее отстроиться.

Где: село Мотыжин, Макаровский район, Житомирская трасса, 29 км

Когда: график работы стабильный: пн–вс, с 09:00 до 19:30

ВДНХ

Самая популярная локация Киева постепенно возобновляет свою работу.

Уже с 24 апреля там можно взять на прокат велосипеды, чтобы активно провести свой отдых.

Работают следующие сервисы:

Veliki.ua

График: по будням с 11:00 до 19:00, по выходным с 10:00 до 20:00

Стоимость проката: от 75 грн

Velolife:

График: только в выходные с 10:00 до 19:00

Стоимость проката: от 60 грн

Заведения питания

Также там снова можно вкусно поесть в любимых кафе, ресторанах и стрит-фудах.

Для тебя уже работают:

HayLoft: с 10:00 до 20:00 Белый Налив: с 10:00 до 20:00 Coffee Lover: пн–пт с 10:00 до 18:00, сб, вс с 10:00 до 20:00 Kaminsky’s Bakery: с 10:00 до 17:00 (только кофе) Картофан: с 10:00 до 18:00 Churros: пт–вс с 10:00 до 18:00 Домики с кофе у центрального входа: с 11:00 до 18:00

Для отдыха с детьми открывается простор семейного отдыха KACHELI

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00, по выходным до 21:00

Стоимость билетов: 60 грн, для детей ростом до 120 см — вход свободный

И, конечно же, можно просто гулять по территории ВДНХ

Сочетай полезное с приятным: благотворительный забег

Ежегодный традиционный забег под каштанами все же состоится, однако в несколько измененном формате.

В этом году цель мероприятия — сбор средств для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины, а также объединение украинцев для взаимной поддержки.

Участников призывают пробежать или пройти пять километров в любом удобном и безопасном месте и в любое время.

Зарегистрироваться на событие можно до 29 мая, включая любой уголок Украины и мира.

Зарегистрироваться ты можешь на сайте, сделав взнос при регистрации 250 грн.

Культурный отдых

В День Киева 29 мая 2022 года город ждет насыщенная культурная жизнь, так куда же можно сходить?

В кино

Планета Кино

В Киеве с 12 мая уже работают кинотеатры сети Планета Кино. На момент дня рождения города там будут транслировать следующие мировые премьеры:

Фантастические звери 3: Тайны Дамблдора История моей жены

Кинотеатр Октябрь

Он уже начал свою работу с 12 мая. Однако на официальном сайте кинотеатра пока не установлено время сеансов.

При этом известно, что кинопремьеры выходят каждый четверг.

Представители кинотеатра заверили, что после возобновления работы цены на билеты останутся в том же диапазоне, что и до войны.

Также будут определенные бонусы для переселенцев в виде бесплатных билетов.

В театр

Театр Между Трех Колонн

29 мая там состоится спектакль 33 выстрела по А.П. Чехову

Когда: 29 мая 2022, 19:00

Где: театр Между Трех Колонн, Львовская площадь, 14

Цена: 200 грн

Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки

Здесь на 29 мая запланировано два события для культурного и качественного отдыха.

Фальшивая нота

Это представление о любви и ненависти во все времена. О доброте, которая проявляется в самых экстремальных ситуациях, о человеческом лицемерии, бескорыстии, измене и подлинной душевной порядочности.

А еще о большой музыке, без которой нет места на земле.

Когда: 29 мая 2022, 15:00

Где: улица Богдана Хмельницкого, 5

Цена: в диапазоне от 50 до 200 грн

Варшавская мелодия

Этот спектакль покорил сцены многих стран и сейчас чрезвычайно актуален для Украины.

Эта лирическая драма о любви, нежной и трепетной, растоптанной прихотями политики. О людях, отчаянно пытающихся найти себя.

Он создан для молодой публики, с атмосферой послевоенного времени, для освещения новых препятствий, которые должна преодолевать любовь.

Когда: 29 мая 2022, 16:00

Где: улица Богдана Хмельницкого, 5

Цена: 100 грн

Артстудия Темный Софит

Здесь тоже готовится к показу два представления.

Комедия Знакомство с кончанием

По пьесе скандального, харизматичного драматурга Александра Неволько.

Театр поставил спектакль об одинокой немолодой женщине, мечтающей о замужестве. Скромно проводя свою жизнь в молитвах, она надеется на чудо.

Неожиданно в квартире появляется совершенно голый мужчина и ставит под сомнение все ее ценности и убеждения.

Когда: 29 мая 2022, 15:00

Где: улица Владимирская, 71

Цена: от 200 грн

Первый контакт

Спектакль о первой встрече жителей Земли с представителями внеземного разума.

Но здесь произойдет не просто первый контакт, а еще первый сексуальный контакт.

Когда: 29 мая 2022, 17:00

Где: улица Владимирская, 71

Цена: от 250 грн

Импровизационное шоу от театра Черный квадрат

Квадрат-шоу — это шоу комедийной импровизации от театра Черный квадрат, в котором сочетаются комедия, театр и интерактивность.

Действие происходит без сценария и жанра, активно привлекаются зрители.

Когда: 29 мая 2022, 18:00

Где: Osocor Residence, Виноградная улица, 2

Цена: 300–450 грн

Рисование эпоксидной смолой (Resin Art)

От этого будут в восторге все взрослые. Кроме невероятного опыта и готовой картины, ты получишь положительное влияние арттерапии на эмоциональное состояние.

Когда: 29 мая 2022, 18:00

Где: Артстудия Творчі, офис 3, улица Володи Дубинина, 2

Цена: 2000 грн

BLUES for ВСУ с Максом Таврическим

Это событие — идеальное сочетание хорошей музыки и хорошего дела.

Когда: 29 мая 2022, 18:00

Где: Docker-G pub, улица Игоревская, 13/5

Цена: 100–400 грн

Бесплатный отдых

Да-да, в Киеве есть много мест, которыми можно насладиться совершенно бесплатно. А почему бы не сделать это в День Киева 2022?

Если ты забыл — не беда, мы напомним.

Пешеходный подол;

Стеклянный мост;

Арка Свободы украинского народа (ранее Дружбы народов);

Крещатик — знаменитая улица, на которой в это время всегда цветут каштаны.

Просто посидеть и насладиться атмосферой, выпить кофе и послушать уличных музыкантов — звучит как идеальный отдых.

Парк у метро Арсенальная — одно из любимых мест многих киевлян;

Пейзажная аллея — для тех, кто загрустил по искусству. Там всегда можно найти хорошие картины, насладиться вкусным кофе и прокатиться на фуникулере;

Андреевский спуск. Как можно не упомянуть о месте старинных улочек и построек?

Родина-мать, символ города-героя. А еще она невероятно хороша вблизи.

Владимирская горка, один из самых старых и уютных парков города, оттуда открываются волшебные виды на город и реку Днепр.

Майдан Независимости — исторически важное место. Именно здесь на наших глазах когда-то началась история новой, сознательной народности. Потому его считают местом силы и энергии.

Не забудь провести время со своими родными, ведь сейчас мы как никогда нуждаемся в поддержке, внимании и понимании. А если тебе не удается из-за постоянных ссор с ними, читай наш материал о том, как меньше ссориться с семьей.