Символ беззаботности, жизни и энергии. День молодежи 2022 — все о празднике

Международный день молодежи, который празднуют ООН 12 августа, украинская молодежь проводит по-разному: кто-то делает это онлайн, кто-то в баре с друзьями, а кто-то с товарищами на фронте.

Мы расскажем об истории праздника и традициях празднования Дня молодежи.

День молодежи 2022 — история праздника

Молодежь — слово, которое ассоциируется с энергией, веселой жизнью и безмятежностью. Чтобы сделать день, посвященный энергии жизни, молодости и свободе, в Украине был введен День молодежи.

Леонид Кравчук открыл этот праздник в далеком 1994 году вместе с участниками молодежных движений. Чтобы быть ближе к европейской молодежи, украинцы решили изменить дату празднования на европейскую.

Этот день раньше отмечали в последнее воскресенье июня, однако праздник перенесли на 12 августа.

ООН же ввела празднование позже — в 1999 году. Праздник имеет целью ежегодно напоминать молодежи о ее роли в развитии мира, решении глобальных проблем, а также привлекает внимание к ее проблемам, требующим решения — качеству образования, возможностям и т. д.

Кстати, молодежью в Украине считаются люди от 14 до 35 лет.

Как отмечают День молодежи

Обычно молодежь сама находит множество оригинальных вариантов празднования. Чаще всего это фестивали и концерты. Однако в сегодняшних условиях они становятся почти нереальными.

Поэтому среди идей празднования Дня молодежи есть вылазка на пикник, в бар, флешмоб в социальных сетях, кино, боулинг и т. д.

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