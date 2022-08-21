Путешествия и вдохновение

День Независимости 2022 в Киеве: что нужно знать о праздновании в столице

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 августа 2022, 19:00
День Незалежності України у Києві 2022: яким буде святкування у столиці
Фото: Pexels

Больше новостей
Як розрахувати майбутню пенсію самостійно: покрокова інструкція
Узнай размер пенсии уже сейчас! Как самостоятельно рассчитать выплаты
Ламкість волосся причини
“У меня ломкие волосы на кончиках: бальзамы и масла не действуют. Что делать?”
Чому немає виплат ВПО і що робити, якщо не надходять виплати переселенцям
Четверть миллиона украинцев до сих пор не получили социальную помощь. Почему не приходят выплаты ВПЛ
День прапора України 2022: історія свята
День флага Украины 2022: история праздника, когда и как отмечаем
Смотреть больше

Материалы по теме

Як розрахувати майбутню пенсію самостійно: покрокова інструкція
Узнай размер пенсии уже сейчас! Как самостоятельно рассчитать выплаты
Чому немає виплат ВПО і що робити, якщо не надходять виплати переселенцям
Четверть миллиона украинцев до сих пор не получили социальную помощь. Почему не приходят выплаты ВПЛ
День прапора України 2022: історія свята
День флага Украины 2022: история праздника, когда и как отмечаем
Українцям дозволили використовувати застосунок Дія за кордоном
Теперь можно использовать Дію за границей! Какие страны признали украинское приложение

Видео
Українцям дозволили використовувати застосунок Дія за кордоном

Теперь можно использовать Дію за границей! Какие страны признали украинское приложение
0:00:26
Нові сигнали повітряної тривоги в Україні - що вони означають
Обновленные сигналы тревоги в Украине — как распознать уведомления об опасности
0:04:00
Парад знищеної російської техніки на Хрещатику
Парад уничтоженной российской техники на Крещатике — такого Путин точно не ожидал
0:02:23
Вибухи в Харкові 20 серпня: наслідки ракетних обстрілів
Пригород Харькова страдает от сильных ракетных ударов: что известно о взрывах в городе
0:09:23
Наталія Гуменюк про вибухи в Чорнобаївці та що чекати 24 серпня
Это и есть признаки контрнаступления! Рассказываем о новых взрывах в Чернобаевке и что ждать украинцам 24 августа
0:01:36
Наслідки обстрілу Вознесенська 21.08.2022 - ситуація в Миколаївській області
Калибром по пятиэтажке! Какие последствия удара россиян по Вознесенску
0:01:11
Дочка Дугіна загинула під час вибуху авто у Підмосков'ї
В России взорвали джип главного идеолога “русского мира”, погибла дочь Дугина — все подробности
0:01:16
Бій Усик-Джошуа - хто переміг 20.08.202
Украина побеждает — Александр Усик снова чемпион! Смотри, как прошел ожесточенный бой с Джошуа
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 21 серпня
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 21 августа
0:02:23
Перехоплені розмови росіян від ГУР - окупанти ґвалтують неповнолітніх
Российские военные изнасиловали трех девочек в Белгороде — самой младшей 14! Перехваченный разговор оккупанта
Больше видео
День прапора України 2022: історія свята
Читать дальше
День флага Украины 2022: история праздника, когда и как отмечаем

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь