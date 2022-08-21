День Независимости 2022 в Киеве: что нужно знать о праздновании в столице

В этом году День Независимости Украины очень особенный. Наша страна находится в состоянии полномасштабной войны. В прошлом году, на 30-летний юбилей независимости, на Крещатике был грандиозный парад. А что же будет в этом году в столице?

День Независимости 2022

День Независимости в Киеве отмечается на государственном уровне, как и в других городах Украины. В связи с угрозой ракетно-бомбовых ударов массовые мероприятия в столице запрещены в период с 22 по 25 августа. Соответствующее распоряжение опубликовал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. Также в эти дни не должно быть больших скоплений людей.

В то же время, 24 августа на Крещатике состоится выставка уничтоженной российской техники. Посетить ее можно уже сейчас. Оккупанты должны понять, что только такой парад российской техники возможен на украинском Крещатике!

Также 24 августа монумент Родина-мать и другие знаковые места подсветят цветами государственного флага. А в одном из самых известных и древних соборов Украины — Софии Киевской — представители всех конфессий будут молиться за Украину.

Работа киевского метро в День Независимости

Также напомним, что с 21 по 24 августа киевское метро работает по сокращенному графику. Метрополитен будет работать с 06:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги движение поездов по наземным участкам прекращается, но подземные станции метро работают как укрытие круглосуточно.

Раньше мы рассказывали историю Дня Независимости Украины и традиции празднования.

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