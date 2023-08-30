День осеннего равноденствия: что известно о дате, когда Солнце и Луна делят небо как равные

В сентябре нас ждет День осеннего равноденствия. Его считают астрономическим началом осени, хотя календарная осень начинается с 1 сентября.

Мы расскажем о Дне осеннего равноденствия, его дате и что это за явление.

День осеннего равноденствия 2023 года: дата

Ежегодно точное время осеннего равноденствия меняется, но происходит в пределах одного дня — в диапазоне 22-23 сентября.

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Днем осеннего равноденствия считают 23 сентября.

Этот день уникален тем, что он продлится 12 часов, равно как и ночь.

День осеннего равноденствия: что это за явление

В День осеннего равноденствия Солнце восходит точно в точке восхода и заходит точно в точке заката. Оно находится под и над горизонтом одинаковое количество времени, именно поэтому день равен ночи.

Если рассматривать этот процесс с научной точки зрения, Солнце меняет свое положение и “мигрирует” из северного полушария в южное, пересекая экватор.

Поэтому в первом полушарии начинается астрономическая осень, а во втором — весна.

Когда Солнце завершит переход, то световой день начинает сокращаться. Своего максимума достигает 23 декабря, затем начинается обратный процесс, который длится до 23 марта — Дня весеннего равноденствия.

Из-за этого явления весеннее и осеннее равноденствие в науке считают астрономическим началом одноименных времен года, хотя календарные весна и осень начинаются раньше.

Что нельзя делать в День осеннего равноденствия

В День осеннего равноденствия не стоит:

одалживать деньги и давать взаймы;

ссорится с другими людьми;

отказывать людям в помощи или гостеприимстве;

начинать что-то новое, лучше подводить итоги.

Что можно делать в День осеннего равноденствия

В этот день лучше планировать дела и навести в них порядок. Можно прописать четкий план действий на ближайшее будущее. В День осеннего равноденствия следует выполнить давние обещания родным или близким.

Солнце может влиять на наше самочувствие, а именно — вспышки на нем. Ранее мы рассказывали о магнитных бурях в сентябре 2023 и что нужно знать, чтобы к ним подготовиться.

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