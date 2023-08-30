День осеннего равноденствия: что известно о дате, когда Солнце и Луна делят небо как равные

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 августа 2023, 12:00
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Фото: Pexels

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