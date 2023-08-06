День памяти святого Пантелеймона 2023 — история и традиции религиозного праздника

9 августа христиане восточного и западного обрядов чтят память великомученика святого Пантелеймона. Читай историю и традиции религиозного праздника.

История Дня памяти святого Пантелеймона

Святой Пантелеймон родился в семье богатого язычника и христианки. При рождении ему было дано имя Пантолеон, что означает “лев во всем”.

После окончания языческой школы он начал учиться у знаменитого в Никомидии (ныне Измит, Турция) врача Евфросина и очень скоро стал известным медиком во всем городе.

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Пантолеон крестился после того, как молитвой смог оживить ребенка, которого укусила ядовитая змея. Во время крещения ему было дано имя Пантелеймон, то есть всемилостивый.

Всю свою жизнь он посвятил лечению и помощи страдающим, больным и нищим. Все люди хотели обращаться к Пантелеймону, ведь он мог исцелить даже тех, кто был при смерти.

Поэтому другие врачи, завидовавшие ему, донесли языческому императору Максимилиану о том, что святой бесплатно лечит христиан и заключенных. Разъяренный повелитель приказал казнить Пантелеймона.

Пересказывают, что во время исполнения смертного приговора с неба донесся голос, приглашавший старца в царство небесное. Тогда палачи поняли свою вину и стали на коленях у мертвого тела святого.

Традиции Дня святого Пантелеймона

Святого Пантелеймона считают покровителем врачей и военных. К нему обращаются с молитвой о выздоровлении от телесных болезней и избавлении от душевной боли.

В этот день обычно проводят оздоровительные процедуры и начинают соблюдать здоровый образ жизни. Забота о себе укрепит твой организм и принесет большую пользу как физическому, так и духовному состоянию.

Что нельзя делать в День святого Пантелеймона

В День памяти святого Пантелеймона запрещено:

тяжело работать;

портить настроение другим людям и желать кому-то зла;

ссориться с медиками и военными;

игнорировать чужие болезни и горе.

В августе христиане восточного обряда отмечают несколько важных церковных праздников. Читай, когда празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый спас.

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