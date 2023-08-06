День памяти святого Пантелеймона 2023 — история и традиции религиозного праздника

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 06 августа 2023, 14:36
День пам'яті святого Пантелеймона 2022 - історія та традиції свята
Фото: Unsplash

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