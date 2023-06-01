День рыбака 2023: дата, история и поздравления в прозе и стихах

В Украине День рыбака отмечают во второе воскресенье июля. В 2023 году оно выпадает на 9 июля. Но есть еще один праздник, который отмечают профессионалы этой сферы — Всемирный день рыболова, который отмечается 27 июня. День рыбака 2023: что известно и как интересно поздравить — читай в материале.
Многие люди, которые неравнодушны к пресноводной рыбе и защите животных, считают рыбалку не совсем гуманным хобби. Но сейчас люди продолжают этим заниматься не только для времяпрепровождения, но и для того, чтобы прокормить свои семьи.
Спорам о гуманности такого занятия не поддаются разве что сами рыбаки, которые обожают тихое уединение с удочкой и блесной.
День рыбака учредили в июне 1995 указом Леонида Кучмы. Цель праздника состоит в поддержке сотрудников рыбного хозяйства. В этот день соревнуются в рыбной ловле, проходят мастер-классы и обучающие семинары. Рыболовы в этот день встречают праздник на берегу за удочкой.
Поздравляю с Днем рыбака и от всей души желаю ловить на свой крючок не только крупную и вкусную рыбку, но и большую удачу, огромный успех и любовь. Пусть каждая рыбалка будет праздником для души, а каждый день дарит отличное настроение, бодрое самочувствие и вдохновение!
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С праздником! Пусть каждый день не зависит от погоды, дарит много эмоций и адреналина! Мира, клева и улыбок тебе и всей твоей семье!
Мы сегодня поздравляем
Всех на свете рыбаков,
Тех, кто за улов огромный
Сделать многое готов,
Им желаем мы удачи,
Море рыбы наловить,
И конечно, рыбкой свежей
Своих близких накормить,
Пусть их удочки и сети
Будут прочными всегда,
Пусть от них большая рыба
Не уходит никогда!
Для кого-то рыбалка — работа,
Кто-то хобби имеет такое.
Но сегодня мы всех поздравляем,
Хоть на суше рыбак наш, хоть в море.
Вам желаем такого улова,
О котором мечтали всегда,
И здоровья, и счастья большого,
И судьба чтобы вас берегла.
А еще пожелаем погоды,
Чтоб спокойная гладь на воде,
Света солнечного с небосвода
И удачи всегда и везде.
Мы желаем супер клева,
Будет крупным пусть улов,
Чтобы был всегда здоровым
И не знал про докторов.
Пусть удача, словно рыбка,
Не срывается с крючка,
Счастья, смеха и улыбок,
С днем твоим, с днем рыбака!
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