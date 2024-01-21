От Киевской Руси и по сей день — как украинцы лелеяли свою соборность и воплощали национальную идею

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 21 января 2024, 17:15
День соборності України
Фото: Pexels

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