День таксиста 2023: дата праздника и поздравления в стихах и прозе

С помощью такси мы быстро и с комфортом добираемся до нужного места.

Профессия водителя довольно сложная и ответственная, поэтому в этот день, ездя на такси, можно выразить не только слова благодарности, но и поздравить таксиста с его днем. Когда День таксиста в Украине 2023 — читай в материале.

Когда День таксиста 2023

День таксиста празднуется в Украине и мире 22 марта. Водители по всему миру сегодня отмечают свой профессиональный праздник, получают теплые слова поздравлений и подарки от близких и друзей.

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Этот праздник был создан в честь первого появления на улицах Великобритании специально обустроенных для перевозки пассажиров автомобилей со счетчиками.

В то время в Лондоне эти счетчики называли таксиметрами (от франц. такс — плата и греческий метрон — измерение). Тогда городской транспорт индивидуального образца получил название такси.

Поздравления с Днем таксиста в стихах и прозе

Поздравляю всех таксистов

С их отличным днем.

Пусть зеленым только светит

Светофор огнем.

Счастья вам, дорог открытых

И в работе, и в судьбе.

Чтобы всегда был уют

На стальном коне.

***

Поздравляю с Днем таксиста! Хочу тебе пожелать всегда и всюду успевать, знать правильный путь и хорошую дорогу, беречь себя и постоянно находиться в хорошем настроении. Чтобы карты в телефоне всегда выбирали наиболее оптимальный, быстрый и безопасный путь, а пассажиры были вежливыми и щедрыми!

***

Поздравляю! Пусть за рулем тебя оберегает ангел-хранитель, а дома всегда ждут родные и близкие. Чтобы работа приносила только радость, удовольствие и позитивный настрой! А также побольше денег и хороших пассажиров!

***

С Днем таксиста! Побольше денежных заказов и отзывчивых, щедрых клиентов. Чтобы твоя машина ни разу не ломалась, зимой не беспокоила гололедица, а летом не подводил кондиционер.

***

В День такси желаю пассажиров щедрых,

Друзей искренних, надежных, верных,

Чтобы Господь хранил тебя в пути

И искренней тебе большой любви.

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Желаю в этот день тебе побольше радости, чтобы клиенты не спешили, а авто всегда было исправным! Спасибо за то, что выбрал(-а) такую напряженную работу, в которой мы так нуждаемся. Поздравляю!

***

Поздравляю тебя с профессиональным праздником! Желаю ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения. Чтобы каждый день преследовал тебя успех, хорошие люди и много наличных!

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От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником! Дешевого горючего, низких цен на СТО и щедрых, интересных клиентов! Чтобы каждый день был ярким, без нервов и поломок. С Днем таксиста!

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