Украина отмечает День украинской государственности: что это за праздник

28 июля — символическая дата для украинцев, ведь именно в этот день Владимир Великий окрестил Киевскую Русь.

Этот праздник был введен год назад указом президента Владимира Зеленского, подписанным во время торжеств к годовщине независимости Украины в 2021 году.

По словам президента, День украинской государственности будет утверждать связь ныне живущих украинцев со многими поколениями нашего народа. Более тысячи лет государственному опыту украинцев, нашей культуре, нашей самобытности, украинскому характеру.

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Беречь единство сейчас, работать вместе на победу — это важнейшая национальная задача, которую все мы обязательно выполним, — сказал Зеленский.

А в Министерстве культуры и информационной политики продемонстрировали символику нового праздника. Ею стали четыре трезубца, они разные, но объединяют государство.

— Айдентика создана для того, чтобы вызвать чувство единства, ведь у нас как украинцев один символ — трезубец, — объясняют создатели символики. По замыслу творцов, она направлена на разрушение мифа о том, что Украина — “молодое государство”.

Главные даты украинской государственности смотри на графике:

Совсем скоро Украина будет праздновать самый важный праздник — День независимости Украины. Ранее мы рассказывали об истории государственного праздника.

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