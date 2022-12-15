День зимнего солнцестояния 2022: когда отмечают, сколько длится и какие традиции в этот день

Диана Просяник, практикант сайта 15 декабря 2022, 07:30
Сонцестояння

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