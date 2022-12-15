День зимнего солнцестояния 2022: когда отмечают, сколько длится и какие традиции в этот день

Каждый год с наступлением зимних холодов мы ждем, когда же дни снова будут хоть немного длиннее. Хочется больше насладиться светом в эту холодную пору.

Происходит это после дня зимнего солнцестояния — самого короткого дня в году.

Читай, когда отмечают день зимнего солнцестояния, сколько он длится и какие традиции существуют в этот день — в материале.

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Когда отмечают день зимнего солнцестояния в 2022 году

Солнцестояние происходит дважды в год: 21 июня и 21 декабря.

21 декабря состоится день зимнего солнцестояния. Это означает, что в эти сутки будет самая длинная ночь в году.

Также день зимнего солнцестояния считается днем начала астрономической зимы в северном полушарии Земли.

Сколько длится световой день

По данным ресурса Time and Date, 21 декабря 2022 года восход солнца в Киеве состоится в 7:55, а закат — в 15:56. То есть светлая часть суток продлится 8 часов и 1 минуту.

Затем ночь начинает сокращаться, а световой день становится длиннее.

Что такое солнцестояние

Простыми словами солнцестояние — это день, когда солнце “стоит” на одном месте, а именно в точке горизонта, где оно, собственно, восходит и заходит.

Традиции в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния издавна считается очень благоприятным для начинаний в профессиональной сфере, отношениях с родителями, любимым или друзьями.

Этот день также очень хорош для установки новогодней елки в доме. Эта традиция пошла еще от наших предков. Предки считали, что запах хвойных деревьев отпугивает нечистую силу и духи обходят дом стороной.

Также в день зимнего солнцестояния не стоит ходить за покупками. Лучше отложи эту идею на другой день.

Как празднуют зимнее солнцестояние в мире

Фестиваль Дунчжи

Дунчжи — с китайского буквально переводится, как вершина зимы или же день зимнего солнцестояния.

Жители азиатских стран, а особенно корейцы, японцы и китайцы, празднуют пик зимы и начало приближения весны.

День зимнего солнцестояния — это праздник, когда вся семья собирается вместе, люди готовят специальные блюда и радуются.

Ялда

Ялда — это фестиваль иранского происхождения самой длинной и темной ночи.

В день зимнего солнцестояния собирается вся семья, родственники и друзья, накрывают стол, полный различных блюд и напитков, и декламируют стихи до восхода солнца.

Самое главное место на столе занимают арбузы и гранаты — красный цвет, которым насыщены эти фрукты, означает рассвет и светлую жизнь.

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