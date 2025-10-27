День зимнего солнцестояния 2025: когда отмечают, сколько длится и какие традиции в этот день

Каждый год с наступлением зимних холодов мы ждем, когда же дни снова будут хоть немного длиннее. Хочется больше насладиться светом в эту холодную пору.

Происходит это после дня зимнего солнцестояния — самого короткого дня в году.

Читай, когда отмечают день зимнего солнцестояния, сколько он длится и какие традиции существуют в этот день — в материале.

Когда отмечают день зимнего солнцестояния в 2025 году

Солнцестояние происходит дважды в год: 21 июня и 21 декабря.

21 декабря состоится день зимнего солнцестояния. Это означает, что в эти сутки будет самая длинная ночь в году.

Также день зимнего солнцестояния считается днем начала астрономической зимы в северном полушарии Земли.

Сколько длится световой день

По данным ресурса Time and Date, 21 декабря 2025 года восход солнца в Киеве состоится в 7:56, а закат — в 15:56. То есть светлая часть суток продлится 8 часов и 4 минуты.

Затем ночь начинает сокращаться, а световой день становится длиннее.

Сколько будет продолжаться зимнее солнцестояние в других странах

К примеру, у наших союзников британцев в Лондоне восход солнца 21 декабря состоится в 8:01, а закат — в 15:55. Так что продолжительность солнцестояния будет 7 часов и 53 минуты.

А вот в Вашингтоне восход солнца состоится в 7:21, а закат — в 16:51. Длительность светового дня составит 9 часов 29 минут.

В Варшаве восход солнца 21 декабря ожидается в 7:40, а закат — в 15:27. Солнцестояние будет длиться 7 часов и 46 минут.

В Вильнюсе восход солнца будет в 8:37, а закат — в 15:56. Длительность светового дня составит 7 часов и 18 минут.

Что такое солнцестояние

Простыми словами солнцестояние — это день, когда солнце “стоит” на одном месте, а именно в точке горизонта, где оно, собственно, восходит и заходит.

Традиции в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния издавна считается очень благоприятным для начинаний в профессиональной сфере, отношениях с родителями, любимым или друзьями.

Этот день также очень хорош для установки новогодней елки в доме. Эта традиция пошла еще от наших предков. Предки считали, что запах хвойных деревьев отпугивает нечистую силу и духи обходят дом стороной.

Также в день зимнего солнцестояния не стоит ходить за покупками. Лучше отложи эту идею на другой день.

Как празднуют зимнее солнцестояние в мире

Фестиваль Дунчжи

Дунчжи — с китайского буквально переводится, как вершина зимы или же день зимнего солнцестояния.

Жители азиатских стран, а особенно корейцы, японцы и китайцы, празднуют пик зимы и начало приближения весны.

День зимнего солнцестояния — это праздник, когда вся семья собирается вместе, люди готовят специальные блюда и радуются.

Ялда

Ялда — это фестиваль иранского происхождения самой длинной и темной ночи.

В день зимнего солнцестояния собирается вся семья, родственники и друзья, накрывают стол, полный различных блюд и напитков, и декламируют стихи до восхода солнца.

Самое главное место на столе занимают арбузы и гранаты — красный цвет, которым насыщены эти фрукты, означает рассвет и светлую жизнь.

Йоль

Йоль — именно так называют День зимнего солнцестояния в Великобритании. Традиция отмечать его формировалась на протяжении веков и основали ее германские народы.

Переняли они как праздник, так и его название в Скандинавии, там слово “jol” означало как раз праздник во время зимнего солнцестояния. Вот только позже скандинавы интегрировали это действо в Рождество, поэтому в них йоль теперь означает рождественские празднества.

Отмечают Йоль тоже, но в каждой стране по-своему. Общими признаками праздника остается Йольский костер, когда зажигают праздничное полено, горящее на протяжении всех гуляний. Также люди делают козу Йоля из соломы, чтобы таким образом отметить важность бога Тора.

Кроме того, люди готовят праздничные столы, украшают их вечнозелеными растениями и свечами.

