Избегай этих продуктов, чтобы облегчить состояние: диета при цистите

Любой дискомфорт, а тем более болезнь, нуждается в лечении, которое назначит специалист. При этом важной составляющей является не только медикаментозный режим, но и правильное подобранное питание.
Особенно это важно при цистите, ведь недуг доставляет много хлопот и дискомфорта. О симптомах цистита и диете при заболевании цистита рассказали врач-терапевт Анастасия Коваль и диетолог-нутрициолог Богдана Люлько.
Цистит — это инфекционное заболевание мочевого пузыря. В большинстве случаев цистит возникает из-за бактерий, чаще всего это — кишечная палочка или грибковые инфекции. Также среди населения чаще циститом болеют женщины.
Цистит может быть острым и хроническим — он возникает на фоне недолеченного острого цистита.
Среди симптомов цистита:
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— Лечение цистита является этиологическим, то есть должно действовать на возбудителя инфекции — это либо антибиотики, либо противогрибковые препараты, которые назначает только врач, — предостерегает врач Анастасия Коваль.
Важно пройти весь курс лечения и не обрывать прием лекарства сразу после улучшения самочувствия.
Важно пройти весь курс лечения и не обрывать прием лекарства сразу после улучшения самочувствия.
Во время острого цистита следует не перегружать свой организм животным белком. Поэтому если у тебя цистит, то употребляй мясо, рыбу или яйца не чаще одного раза в день. Из мяса следует отдавать предпочтение индюшиному или куриному.
Исключи из своего рациона кофе и чай.
Исключи из своего рациона кофе и чай.
Богдана Люлько говорит: цистит — это воспалительный процесс. Поэтому следует избегать продуктов, нагружающих организм.
При цистите следует избегать следующих продуктов:
Основной акцент на период лечения цистита следует сделать на растительной пище и достаточном количестве воды — около 2 л в день и отваров из шиповника и ромашки.
Лечение цистита может назначить только врач, но есть несколько моментов, которые ты самостоятельно можешь поправить, чтобы уменьшить дискомфорт. О лечении цистита читай в материале.
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