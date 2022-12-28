Здоровье и красота

Избегай этих продуктов, чтобы облегчить состояние: диета при цистите

Виктория Мельник, редактор сайта 28 декабря 2022, 19:00
Что нельзя есть при цистите
Фото: Pexels

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