Избегай этих продуктов, чтобы облегчить состояние: диета при цистите

Любой дискомфорт, а тем более болезнь, нуждается в лечении, которое назначит специалист. При этом важной составляющей является не только медикаментозный режим, но и правильное подобранное питание.

Особенно это важно при цистите, ведь недуг доставляет много хлопот и дискомфорта. О симптомах цистита и диете при заболевании цистита рассказали врач-терапевт Анастасия Коваль и диетолог-нутрициолог Богдана Люлько.

Симптомы цистита

Цистит — это инфекционное заболевание мочевого пузыря. В большинстве случаев цистит возникает из-за бактерий, чаще всего это — кишечная палочка или грибковые инфекции. Также среди населения чаще циститом болеют женщины.

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Цистит может быть острым и хроническим — он возникает на фоне недолеченного острого цистита.

Среди симптомов цистита:

частые позывы к мочеиспусканию;

ощущение боли и жжения в конце мочеиспускания;

мочеиспускание малыми порциями;

боли внизу живота;

возможны примеси крови в моче.

Почему возникает цистит

Инфекции: кишечная палочка, стрептококк, стафилококк. Инфекции, передающиеся половым путем. Хронические запоры. Нарушение интимной гигиены. Проблемы с оттоком мочи. Переохлаждение.

— Лечение цистита является этиологическим, то есть должно действовать на возбудителя инфекции — это либо антибиотики, либо противогрибковые препараты, которые назначает только врач, — предостерегает врач Анастасия Коваль.

Важно пройти весь курс лечения и не обрывать прием лекарства сразу после улучшения самочувствия.

Как питаться при цистите

Во время острого цистита следует не перегружать свой организм животным белком. Поэтому если у тебя цистит, то употребляй мясо, рыбу или яйца не чаще одного раза в день. Из мяса следует отдавать предпочтение индюшиному или куриному.

Исключи из своего рациона кофе и чай.

Богдана Люлько говорит: цистит — это воспалительный процесс. Поэтому следует избегать продуктов, нагружающих организм.

Что нельзя есть при цистите

При цистите следует избегать следующих продуктов:

копчености;

слишком соленые продукты;

зажаренные до жесткой корочки, приготовленные во фритюре и панировке;

сладости;

подсолнечное масло;

трансжиры;

алкоголь;

лук, чеснок, пряности;

хрен;

наваристые грибные, рыбные, мясные бульоны;

шпинат;

щавель;

редис.

Основной акцент на период лечения цистита следует сделать на растительной пище и достаточном количестве воды — около 2 л в день и отваров из шиповника и ромашки.

Лечение цистита может назначить только врач, но есть несколько моментов, которые ты самостоятельно можешь поправить, чтобы уменьшить дискомфорт. О лечении цистита читай в материале.

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