Диетические блюда на пару: подборка вкусных рецептов

Когда мы слышим слово диетический, то в первую очередь представляем себе овсянку без соли или пресные хлебцы, из-за чего мотивация питаться полезно сразу исчезает. В нашем разнообразии блюд мы часто отказываем себе в здоровом питании, чтобы не терять, как мы считаем, богатство вкуса. Но диетические блюда на пару могут быть вкусными, даже если они готовились с помощью воды. Только нужно знать как именно и с чем их подавать.
Как вкусно приготовить диетические блюда на пару — Вікна покажут простые рецепты.
Мы подготовили для тебя рецепты ежедневных блюд и несколько десертов, чтобы разрушить стереотипы о невозможности сосуществования сладкого и диеты.
Ты можешь готовить свое блюдо в пароварке, мультиварке или на обычном дуршлаге. Мы предлагаем рецепты на дуршлаге.
Ингредиенты:
Для заправки:
Поставь молодой картофель вариться до готовности. Разрежь спаржу пополам и нарежь на кусочки. Перелей овощной бульон в широкую кастрюлю. Почему именно бульон? Потому что он придаст блюду особый насыщенный запах.
Сверху поставь дуршлаг, выложи на него спаржу, зеленую стручковую фасоль, сверху положи форель и ломтики лимона. Накрой крышкой и готовь 10-15 минут, пока рыба не станет легко распадаться на волокна.
Между тем смешай йогурт с уксусом, горчицей, мятой и укропом. Готовую рыбу и картофель выложи на тарелку и полей заправкой.
Доведи большую кастрюлю с водой до кипения. На дуршлаг выложи лук-порей, фасоль, брокколи и горох. Туши на пару 10-15 минут.
Пока зелень готовится, приготовь заправку. Перемешай оливковое масло с горчицей, медом и уксусом в большой миске, добавь соли по вкусу. Затем готовую зелень перемешай с заправкой.
Промой мидии, чтобы удалить грязь и песок. Растопи масло в большой кастрюле. Добавь туда репчатый лук и чеснок, обжарь их на сильном огне в течение 1 минуты, а затем влей сидр.
Потом добавь тимьян и мидии, накрой крышкой и готовь 3-4 минуты, пока мидии не начнут раскрываться. Добавь сливки, приправь солью и перцем, в конце добавь петрушку.
Мидии выложи на тарелку, полой оставшимся на сковородке соусом и присыпь сверху нарезанным зеленым луком.
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Нарежь курицу кусочками и смешай с соевым соусом, оставь мариноваться на 20 минут. Разогрей масло в сковороде, затем добавь имбирь и лук, обжарь на среднем огне.
Вымой рис под проточной водой. Подготовь кастрюлю, влей в гарнир овощной бульон, добавь готовых овощей, доведи до кипения. После этого убавь огонь, накрой крышкой и готовь еще 5-10 минут.
Дальше поверх риса положи курицу, можно еще немного полить ее соевым соусом. Снова накрой крышкой и готовь еще 10-15 минут, пока все не станет мягким.
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Приправь рыбу перцем чили, имбирем, добавь соли по своему вкусу. На кастрюлю с кипяченой водой поставь дуршлаг, выложи в него свою рыбу и капусту. Готовь 20 минут до готовности.
Тем временем разогрей масло в небольшой сковороде, добавьте чеснок и быстро обжарьте до легкого румяного цвета. Переложи капусту и рыбу на порционные тарелки, полей 1 чайной ложкой соевого соуса.
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На паровую баню поставь миску со сливочным маслом и яйцом, чтобы масло скорее растаяло. Взбей яйцо и добавь меда. Всыпь сахар и перемешай, затем добавь разрыхлитель. Перемешай массу, пока кристаллы сахара не растопятся.
Сними с паровой бани готовую основу и всыпь в нее муку с измельченными грецкими орехами. Перемешай, но следи, чтобы тесто не получилось слишком плотным.
Когда тесто сформировано, влажными руками слепи шарики. Выложи пряники в форму для приготовления на пару и готовь 40 минут.
Ингридиенты:
Бананы, сахар, молоко, яйца и муку помести в блендер и перемешай до однородной массы. Форму смажь сливочным маслом и влей полученную массу. По желанию накрой алюминиевой фольгой.
Помести в форму для приготовления, накрой крышкой и готовь в течение 35 мин.
Теперь, когда ты знаешь, как приготовить вкусные диетические блюда на пару, попробуй рецепт диетических сырников от известной фитнес-тренерки Аниты Луценко.
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