Диетические блюда на пару: подборка вкусных рецептов

Когда мы слышим слово диетический, то в первую очередь представляем себе овсянку без соли или пресные хлебцы, из-за чего мотивация питаться полезно сразу исчезает. В нашем разнообразии блюд мы часто отказываем себе в здоровом питании, чтобы не терять, как мы считаем, богатство вкуса. Но диетические блюда на пару могут быть вкусными, даже если они готовились с помощью воды. Только нужно знать как именно и с чем их подавать.

Как вкусно приготовить диетические блюда на пару — Вікна покажут простые рецепты.

Рецепты диетических блюд на пару

Мы подготовили для тебя рецепты ежедневных блюд и несколько десертов, чтобы разрушить стереотипы о невозможности сосуществования сладкого и диеты.

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Ты можешь готовить свое блюдо в пароварке, мультиварке или на обычном дуршлаге. Мы предлагаем рецепты на дуршлаге.

Форель на пару с мятно-укропной заправкой

Ингредиенты:

Молодой картофель, разрезанный пополам — 120 г;

Спаржа —170 г;

Разведенный с водой кубик овощного бульона — 225 мл;

Зеленая стручковая фасоль — 80 г;

Филе форели без кожи — 2 штуки;

2 ломтика лимона.

Для заправки:

4 столовые ложки белого йогурта;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

¼ чайной ложки классической крепкой горчицы;

Мелко нарезанная мята;

Измельченный укроп.

Поставь молодой картофель вариться до готовности. Разрежь спаржу пополам и нарежь на кусочки. Перелей овощной бульон в широкую кастрюлю. Почему именно бульон? Потому что он придаст блюду особый насыщенный запах.

Сверху поставь дуршлаг, выложи на него спаржу, зеленую стручковую фасоль, сверху положи форель и ломтики лимона. Накрой крышкой и готовь 10-15 минут, пока рыба не станет легко распадаться на волокна.

Между тем смешай йогурт с уксусом, горчицей, мятой и укропом. Готовую рыбу и картофель выложи на тарелку и полей заправкой.

Медово-горчичная запаренная зелень

Ингредиенты:

Оливковое масло — 4 столовые ложки;

Французская круглозерновая горчица — 1 чайная ложка;

Мед — 0,5 чайной ложки;

Яблочный уксус — 1 столовая ложка;

Лук-порей, нарезанный большими кольцами — 2 штуки;

Стручковая зеленая фасоль — 400 г;

Брокколи кусочками — 140 г;

Замороженный горошек — 200 г.

Доведи большую кастрюлю с водой до кипения. На дуршлаг выложи лук-порей, фасоль, брокколи и горох. Туши на пару 10-15 минут.

Пока зелень готовится, приготовь заправку. Перемешай оливковое масло с горчицей, медом и уксусом в большой миске, добавь соли по вкусу. Затем готовую зелень перемешай с заправкой.

Мидии на пару с сидром, зеленым репчатым луком и сливками

Ингредиенты:

Мидии — 900 г;

Масло сливочное — 50 г;

Зеленый репчатый лук — один пучок;

Чеснок — 2 зубчика;

Тимьян — 4 веточки;

Сливки 10-15% жирности — 150 мл;

Сидр —100 мл;

Петрушка — по своему вкусу.

Промой мидии, чтобы удалить грязь и песок. Растопи масло в большой кастрюле. Добавь туда репчатый лук и чеснок, обжарь их на сильном огне в течение 1 минуты, а затем влей сидр.

Потом добавь тимьян и мидии, накрой крышкой и готовь 3-4 минуты, пока мидии не начнут раскрываться. Добавь сливки, приправь солью и перцем, в конце добавь петрушку.

Мидии выложи на тарелку, полой оставшимся на сковородке соусом и присыпь сверху нарезанным зеленым луком.

Курица на пару с рисом и соевым соусом

Ингредиенты:

Куриные грудки без кожи — 2 штуки;

Соевый соус — 2 столовые ложки;

Подсолнечное масло — 1 столовая ложка;

Репчатый лук, нарезанный кусочками — 2 штуки;

Рис басмати — 175 г;

Готовые овощи с брокколи, морковью и стручковой фасолью (можно взять свежие);

Небольшой кусочек свежего корня имбиря, натертого на терке;

Овощной бульон из готового порошкового кубика — 450 мл.

Нарежь курицу кусочками и смешай с соевым соусом, оставь мариноваться на 20 минут. Разогрей масло в сковороде, затем добавь имбирь и лук, обжарь на среднем огне.

Вымой рис под проточной водой. Подготовь кастрюлю, влей в гарнир овощной бульон, добавь готовых овощей, доведи до кипения. После этого убавь огонь, накрой крышкой и готовь еще 5-10 минут.

Дальше поверх риса положи курицу, можно еще немного полить ее соевым соусом. Снова накрой крышкой и готовь еще 10-15 минут, пока все не станет мягким.

Окунь на пару с чесноком и чили

Ингредиенты:

Морской окунь или другая белая рыба — 2 филе;

Перец чили красный — 1 штука;

Свежий измельченный корень имбиря — 1 чайная ложка;

Капуста пекинская — 300 г;

Подсолнечное масло — 2 чайные ложки;

Измельченный чеснок — 2 зубчика;

Соевый соус — 2 чайные ложки.

Приправь рыбу перцем чили, имбирем, добавь соли по своему вкусу. На кастрюлю с кипяченой водой поставь дуршлаг, выложи в него свою рыбу и капусту. Готовь 20 минут до готовности.

Тем временем разогрей масло в небольшой сковороде, добавьте чеснок и быстро обжарьте до легкого румяного цвета. Переложи капусту и рыбу на порционные тарелки, полей 1 чайной ложкой соевого соуса.

Медовые пряники на пару

Ингредиенты:

Масло сливочное — 50 г;

Яйцо — 1 штука;

Мед — 3 чайные ложки;

Сахар — 100 г;

Орех грецкий — 100 г;

Мука — 200 г;

Разрыхлитель — 5 г.

На паровую баню поставь миску со сливочным маслом и яйцом, чтобы масло скорее растаяло. Взбей яйцо и добавь меда. Всыпь сахар и перемешай, затем добавь разрыхлитель. Перемешай массу, пока кристаллы сахара не растопятся.

Сними с паровой бани готовую основу и всыпь в нее муку с измельченными грецкими орехами. Перемешай, но следи, чтобы тесто не получилось слишком плотным.

Когда тесто сформировано, влажными руками слепи шарики. Выложи пряники в форму для приготовления на пару и готовь 40 минут.

Банановый флан

Ингридиенты:

Бананы — 3 штуки;

Сахар — 5 столовых ложек;

Молоко — 2 стакана;

Яйца куриные — 3 штуки;

Мука пшеничная — 1 столовая ложка;

Масло сливочное — 0,5 чайной ложки.

Бананы, сахар, молоко, яйца и муку помести в блендер и перемешай до однородной массы. Форму смажь сливочным маслом и влей полученную массу. По желанию накрой алюминиевой фольгой.

Помести в форму для приготовления, накрой крышкой и готовь в течение 35 мин.

Теперь, когда ты знаешь, как приготовить вкусные диетические блюда на пару, попробуй рецепт диетических сырников от известной фитнес-тренерки Аниты Луценко.

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