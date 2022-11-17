Технология — враг зубов? Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой: объясняет врач

Гигиена полости рта является одним из важнейших элементов для здоровья человека. Через ротовую полость проходят продукты и попадают в кишечник, поэтому заботиться о своих зубах и деснах следует тщательно.

Сейчас популярными стали электрические щетки: производители обещают невероятный эффект от пользования такой щеткой, лучшее очищение и избегание механических повреждений десен.

Но так ли это на самом деле? Об этом рассказала стоматолог и блогер Ульяна Нищий в своем Instagram.

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По словам врача, электрическая зубная щетка гораздо хуже очищает зубы, чем обычная механическая очистка. Все потому, что электрическая зубная щетка не может все сделать за человека, нужно знать, как ею правильно пользоваться.

Важно не чем чистить зубы, а как тщательно и сколько времени, — заключает эксперт.

Для хорошей очистки подойдет любая щетка с маленькой рабочей поверхностью, мягкая, плотная и ровная.

— К тому же, не всем вообще можно пользоваться электрической щеткой, — уверена стоматолог.

Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой

Людям, страдающим гингивитом и стоматитом;

кто использует очень абразивную зубную пасту;

при трещинах и сколах эмали;

при клиновидных дефектах;

при высокой чувствительности зубов;

если у тебя есть пародонт — повышенная подвижность зубов;

при флюорозе;

если у тебя были операции в полости рта.

О гигиене зубов следует заботиться еще с детства, используя правильно подобранные щетку и пасту. О гигиене детской полости рта и когда следует начинать чистить зубы малышам, мы рассказывали ранее.

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