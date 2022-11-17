Здоровье и красота

Технология — враг зубов? Кому нельзя пользоваться электрической зубной щеткой: объясняет врач

Виктория Мельник, редактор сайта 17 ноября 2022, 17:00
Электрическая зубная щетка
Фото: Unsplash

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