Кроме Египта и Турции: где можно купаться в апреле на море

Выбираешь, куда поехать, чтобы погреться на солнышке и поплавать в море или в океане в апреле, а Турция и Египет — банально? В мире столько интересных и красивых стран, имеющих выход к морю. Поэтому держи подборку стран, куда можно полететь на отдых в апреле.

Где можно купаться в апреле на море: перечень стран

Объединенные Арабские Эмираты

Апрель — идеальный период для этой страны. Тогда здесь еще не слишком жарко, но в то же время куртки и шапки уже точно не понадобятся, поскольку температура будет достигать +32 °С, что прекрасно подойдет для проведения времени у Персидского залива.

Кстати, за счет комфортной температуры для туристов есть возможность не только полежать на теплых песочных пляжах, но и рассмотреть местные памятники архитектуры, например, Будрж-Халифа, мечети и острова пальм.

Сейчас также смотрят

В мае в ОАЭ завершается пляжный сезон, так как с мая температура воздуха поднимается до +45 °С, что никоим образом не сделает твое пребывание в этой стране комфортным.

Маврикий

А как насчет экзотического отдыха? Речь о Маврикии — островной стране в тропиках восточной части Африки. В апреле на острове обычно отсутствуют значительные осадки, а температура воздуха остается комфортной, колеблясь от 25 до 30 °С.

На Маврикии есть немало песчаных пляжей с кристально чистой водой и растительностью.

Кроме того, здесь можно заниматься различными видами водного спорта, такими как снорклинг, дайвинг, серфинг, вейкбординг.

Поэтому, если ты давно хотел(-а) отдохнуть на побережье Индийского океана, Маврикий — это именно то, что тебе нужно в апреле.

Шри-Ланка

Шри-Ланка — прекрасное место для отдыха. Этот тропический остров известен своими кристально чистыми пляжами, которые простираются на десятки километров, и яркой экзотической флорой и фауной. Кроме того, Шри-Ланка имеет много исторических памятников, которые свидетельствуют о богатом культурном наследии острова.

А если ты сторонник активного пляжного отдыха, здесь есть много возможностей, например, серфинг, дайвинг, сплавы на байдарках и т. п.

Но поскольку это тропическая страна, в апреле на Шри-Ланке переходный сезон.

Поэтому если хочешь поехать именно сюда, то лучше отдавать предпочтение северо-восточной части страны, так как на юге острова уже начинается сезон дождей.

Доминиканская республика

А как насчет отдыха на побережье Карибского моря? Речь о еще одной островной стране — Доминиканской республике. На севере и востоке пляжи омываются Атлантическим океаном, а на юге — Карибским морем. Пляжный сезон в Доминиканской республике обычно длится зимой. К апрелю туристов на пляжах становится заметно меньше и цены на курорте также падают.

Но это не значит, что стоит отказаться от путешествия в эту страну.

В апреле на острове сохраняется комфортная температура в районе 30 °С, а вода теплая и приятная для купания.

Относительно развлечений: Доминикана привлекательна для туристов, которые любят заниматься дайвингом. Особое внимание стоит обратить на пещеру Padre Nuestro, которую любят дайверы за протяженную систему подводных пещер с живописными сталактитами.

Но чтобы идеально спланировать свой отдых, не забывай о визе. Смотри полный перечень безвизовых стран 2023 года для украинцев и условия въезда.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!