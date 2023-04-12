Кроме Египта и Турции: где можно купаться в апреле на море

Выбираешь, куда поехать, чтобы погреться на солнышке и поплавать в море или в океане в апреле, а Турция и Египет — банально? В мире столько интересных и красивых стран, имеющих выход к морю. Поэтому держи подборку стран, куда можно полететь на отдых в апреле.
Фото: Unsplash
Апрель — идеальный период для этой страны. Тогда здесь еще не слишком жарко, но в то же время куртки и шапки уже точно не понадобятся, поскольку температура будет достигать +32 °С, что прекрасно подойдет для проведения времени у Персидского залива.
Кстати, за счет комфортной температуры для туристов есть возможность не только полежать на теплых песочных пляжах, но и рассмотреть местные памятники архитектуры, например, Будрж-Халифа, мечети и острова пальм.
В мае в ОАЭ завершается пляжный сезон, так как с мая температура воздуха поднимается до +45 °С, что никоим образом не сделает твое пребывание в этой стране комфортным.
А как насчет экзотического отдыха? Речь о Маврикии — островной стране в тропиках восточной части Африки. В апреле на острове обычно отсутствуют значительные осадки, а температура воздуха остается комфортной, колеблясь от 25 до 30 °С.
На Маврикии есть немало песчаных пляжей с кристально чистой водой и растительностью.
Кроме того, здесь можно заниматься различными видами водного спорта, такими как снорклинг, дайвинг, серфинг, вейкбординг.
Кроме того, здесь можно заниматься различными видами водного спорта, такими как снорклинг, дайвинг, серфинг, вейкбординг.
Поэтому, если ты давно хотел(-а) отдохнуть на побережье Индийского океана, Маврикий — это именно то, что тебе нужно в апреле.
Шри-Ланка — прекрасное место для отдыха. Этот тропический остров известен своими кристально чистыми пляжами, которые простираются на десятки километров, и яркой экзотической флорой и фауной. Кроме того, Шри-Ланка имеет много исторических памятников, которые свидетельствуют о богатом культурном наследии острова.
А если ты сторонник активного пляжного отдыха, здесь есть много возможностей, например, серфинг, дайвинг, сплавы на байдарках и т. п.
Но поскольку это тропическая страна, в апреле на Шри-Ланке переходный сезон.
Поэтому если хочешь поехать именно сюда, то лучше отдавать предпочтение северо-восточной части страны, так как на юге острова уже начинается сезон дождей.
Поэтому если хочешь поехать именно сюда, то лучше отдавать предпочтение северо-восточной части страны, так как на юге острова уже начинается сезон дождей.
А как насчет отдыха на побережье Карибского моря? Речь о еще одной островной стране — Доминиканской республике. На севере и востоке пляжи омываются Атлантическим океаном, а на юге — Карибским морем. Пляжный сезон в Доминиканской республике обычно длится зимой. К апрелю туристов на пляжах становится заметно меньше и цены на курорте также падают.
Но это не значит, что стоит отказаться от путешествия в эту страну.
В апреле на острове сохраняется комфортная температура в районе 30 °С, а вода теплая и приятная для купания.
В апреле на острове сохраняется комфортная температура в районе 30 °С, а вода теплая и приятная для купания.
Относительно развлечений: Доминикана привлекательна для туристов, которые любят заниматься дайвингом. Особое внимание стоит обратить на пещеру Padre Nuestro, которую любят дайверы за протяженную систему подводных пещер с живописными сталактитами.
Но чтобы идеально спланировать свой отдых, не забывай о визе. Смотри полный перечень безвизовых стран 2023 года для украинцев и условия въезда.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!