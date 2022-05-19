Главная цель — истощить противника. Рассказываем, что такое позиционная война, простыми словами

Сейчас в Украине продолжаются активные боевые действия, ВСУ держат оборону и освобождают территорию Украины. По словам военного эксперта Олега Жданова, ВСУ сейчас успешно используют маневренную войну — современную мобильную оборону, которая дает преимущество украинским военным. Однако в будущем Украину может ожидать позиционная война. Об этом на своем брифинге 24 апреля сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Поэтому расскажем, что такое позиционная война, простыми словами.

Что такое позиционная война

Позиционная война предполагает бои на определенных позициях — относительно стабильных фронтах. Сражения происходят на постоянных фронтах, границы которых практически не изменяются.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Переход к позиционной войне объясняется неспособностью (при имеющемся балансе сил и уровне развития оружия и военной техники) обеих сторон совершать прорывы обороны соперника или развивать тактические прорывы в оперативные.

Основная цель позиционной войны

Цель позиционной войны состоит в том, чтобы истощить противника. Причем сделать это нужно как в военном, так и экономическом плане. В ходе такой войны военные действия не дают значительного результата: короткие атаки, с уходом на заранее подготовленные позиции.

Позиционная война больше давит в моральном плане, чем в физическом.

Однако оборона в такой войне очень хорошо продумана.

Также для того, чтобы сохранить живую силу, даже в случае успешной атаке приходится возвращаться на свои позиции.

Если достаточно сил, оружия и военной техники обеих сторон, позиционная война позволяет совершать прорывы обороны соперника или превращать тактические прорывы в оперативные.

Также позиционную войну называют траншейной, или окопной, ведь в большинстве случаев бои ведутся “с места” и военные находятся в окопе.

Пример позиционной войны

Характерным примером позиционной войны могут служить боевые действия в Первую мировую войну на западном фронте с конца 1914 года и на восточном фронте с конца 1915 года.

Российские военные продолжают обстреливать Украину, мы все ждем, когда это закончится. Ранее Олег Жданов рассказал, когда в России закончатся ракеты.